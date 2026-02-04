知名餐廳疑食物中毒「逾10人發燒、3歲童住院」 衛生局抽驗凱撒沙拉

有民眾在社群平台Threads發文表示，上月29日晚間前往新莊宏匯廣場一間義大利料理餐廳用餐後，一家三口陸續出現發燒、嚴重畏寒、腹痛、腹瀉等症狀。該民眾指出，家人每天反覆出現畏寒、發燒、腹痛、水瀉等狀況，3歲女兒更因發燒導致熱痙攣而緊急住院。經醫師檢查後，研判疑似為沙門氏菌感染。

新北市衛生局證實接獲民眾通報，指稱上月29日於宏匯廣場貝里尼用餐後，全家三人出現急性腸胃炎症狀。(圖/新北市衛生局)

網友指出，發文的原意是希望有相同症狀、去過同店家的人能多家留意，會幫忙向衛生局通報，並接著做後續處理。此文一出引起網友熱議，也有網友表示在相近時間用餐出現異狀，初估累積人數逾10人。

新北市衛生局證實接獲民眾通報，指稱上月29日於宏匯廣場貝里尼（Bellini Pasta Pasta）用餐後，全家三人出現急性腸胃炎症狀，其中年僅3歲的女童因高燒引發熱痙攣而住院治療。

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦表示，昨日接獲疑似食品中毒通報後，立即派員前往該餐廳進行稽查。稽查過程中發現個人衣物置於作業場所等不符規定之處，已命業者限期改正。楊舒秦指出，倘屆期複查仍不合格，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

貝里尼（Bellini Pasta Pasta）今日發布聲明致歉， 表示目前已全力配合相關主管機關進行調查，以釐清實際發生原因。（圖／翻攝自業者官網）

稽查人員同時針對「凱撒沙拉」進行抽驗，將進一步檢驗是否符合衛生標準。衛生局表示，倘經檢驗不符規定並經命其限期改正後，若複抽仍不合格，可依違反食安法第17條規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

貝里尼（Bellini Pasta Pasta）今日發布聲明致歉，表示目前已全力配合相關主管機關進行調查，以釐清實際發生原因。「基於對顧客健康與食品安全的高度重視，本公司於2/4（三）自主暫停營業一天，並同步進行營業及相關作業流程之全面清潔與消毒，作為預防性處理措施。」

