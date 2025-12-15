知名餐廳認了「茶杯黑垢、湯底小強漂浮」！高雄衛生局要罰了

高雄異人館湯壺驚見蟑螂，業者坦承屬實，衛生局將依法最高開罰300萬元。 圖：高雄衛生局／提供

[Newtalk新聞] 南部連鎖名店「異人館」高雄三民區分店，有民眾全家開心聚餐卻發現湯壺竟赫見多隻蟑螂屍體漂浮、茶杯內緣有黑垢等，高雄市衛生局表示，昨(14)日介入後，業者坦承爆料影像屬實。當局依食安法開罰3萬至300萬元，並針對廚房多項衛生缺失勒令限期改善。

13日晚間，爆料民眾前往該餐廳用餐並點了麻油雞鍋。沒想到先是目睹蟑螂從卡式爐爬出在桌面亂竄，接著又發現茶杯內緣殘留明顯黑垢。最令人作嘔的是，當顧客打開湯壺準備加湯時，驚覺壺底竟有多隻蟑螂與蟲屍堆疊。接二連三的衛生崩壞，讓原本愉快的家庭聚餐瞬間變調。

高雄市衛生局獲報後於昨(14)日派員前往稽查。儘管現場並未直接目擊蟲害或杯具髒汙，但稽查人員深入作業區後發現多項違規。包括冷凍庫溫度不夠低、部分食材未落實覆蓋、垃圾桶未加蓋，以及從業人員未依規定完成健康檢查等缺失。針對這些硬體與管理漏洞，衛生局已當場飭令業者限期改善。

雖然現場未抓到活體蟑螂，但面對民眾提供的影像證據，業者坦承內容屬實。衛生局依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條及《食品安全衛生管理法》第47條，對此開罰3萬至300萬元罰鍰。至於環境衛生與人員健檢等缺失，若屆期未改善，將依同法另處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

