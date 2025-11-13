【更新】連鎖麻辣鍋「滿堂紅」涉詐騙、洗錢9億！老闆蔡閔如羈押禁見
知名連鎖麻辣鍋品牌「滿堂紅」涉入詐騙洗錢案！老闆蔡閔如涉嫌利用公司帳戶，接收假檢警、假投資詐騙款項操作洗錢。台北地檢署昨（11/11）日指揮刑事局等單位，對「滿堂紅」公司在內案關公司執行搜索，拘提蔡女等20名被告到案，今日移送北檢複訊。檢察官訊後認定，蔡女罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。台北地院13日清晨裁准。
連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」創立於2006年，最初由資深影評、前金馬獎執委會秘書長王清華與朋友共同經營。當時號稱全台第一家高檔吃到飽的「滿堂紅」，全盛時期在台北、桃園、台中都有分店，2018年更風光進駐台北信義寶麗廣場（Bellavita）。不過，後來東區商圈萎縮，加上競爭對手增加，「滿堂紅」仁愛店、松江店陸續熄燈，如今只剩加盟店。
想不到，經營權轉手再轉手，蔡閔如今年2月晉升「滿堂紅」董事長後，竟涉嫌利用公司帳戶，接收詐騙款項操作洗錢。檢警查出，蔡閔如涉嫌利用假檢警、假投資手法，詐騙18名被害人9億餘元。有的被害人交出現金，有的連黃金都被騙走，也有金流款項轉匯到公司帳戶。目前，已知有1億餘元流入十餘家公司帳戶進行洗錢，其中有9家是由蔡女所控制。
據了解，蔡閔如操作洗錢的手法算是相當特別，過去詐團慣用人頭帳戶，或藉由人頭掛名的「殭屍公司」進行匯洗，但像「滿堂紅」這種較為知名的公司，一方面可操作的金額較大，另一方面也可降低帳戶遭到警示的機率，藉此瞞天過海騙過主管機關。
北檢檢肅黑金專組檢察官陳雅詩，昨（11/11）日指揮內政部警政署刑事局電信偵查大隊、台北市政府警察局中正第一分局、中山分局、台中市政府警察局刑事警察大隊、台南市政府警察局永康分局、保安警察第三總隊等單位，兵分32路搜索蔡姓被告等人住所及案關公司，並拘提蔡女等20名被告到案，今日移送北檢複訊。
訊後，檢察官認定蔡閔如罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見；至於「滿堂紅」前董事長鍾勝全、案關公司負責人雷智翔，則均以50萬元交保，命限制住居、限制出境出海。據了解，本件案情主要涉及「滿堂紅」總公司，加盟店並未捲入。
