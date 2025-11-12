知名餐飲公司淪詐團洗錢共犯 台北檢警兵分32路搜索、拘提20人

台北地檢署日前偵辦假投資、假檢警詐騙案件，發現知名餐飲公司蔡姓負責人涉嫌協助詐團洗錢，蔡女被拘提到案，移送台北地檢署複訊。(記者廖振輝攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北地檢署日前偵辦一起假投資、假檢警詐騙案件時，發現9億多元的不法所得中，有1億多元流向10多家公司，當中包含知名餐飲公司，進一步追查發現，該餐飲公司蔡姓負責人涉嫌協助詐團洗錢。檢警昨起兵分32路進行搜索，並拘提蔡女等20人到案，釐清案情。全案依加重詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌，持續偵辦中。

檢警調查，該詐騙集團利用假檢警、假投資等方式，於今年4到8月間，共詐騙18名被害人，共取得9億多現金、黃金或是匯入集團指定帳戶中。

偵辦人員破獲該集團後，進一步追查贓款流向，發現當中有1億多元分別轉進知名餐飲公司的帳戶及其他相關帳戶內。進一步追查，共有14家公司涉有重嫌，當中包含知名餐飲公司在內的9家公司，竟均由蔡姓女子實質掌控。

據悉，蔡女涉嫌利用開設虛假發票等方式，幫忙詐團將錢洗白，再從中領出交付給詐團成員。該類型洗錢手法不同以往，之前查獲的方式，大部分是找殭屍或人頭公司進行洗錢，此次則是透過營業中的公司協助犯罪，較為罕見。

台北地檢署檢肅黑金專組主任檢察官曾揚嶺、檢察官陳雅詩昨日起指揮刑事局、台北市中正一分局、中山分局等單位，兵分32路，前往各涉案公司進行搜索，另也拘提蔡姓主嫌等20人到案查證，目前仍持續調查釐清中。

