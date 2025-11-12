知名餐飲女負責人涉詐逾9億！ 檢警兵分32路大搜索、拘提20人
知名麻辣鍋餐飲業負責人蔡姓女子等人因涉犯加重詐欺以及洗錢法等案件，遭台北地檢署於昨（11月11日）指揮內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊、臺北市政府警察局中正第一分局、中山分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊、臺南市政府警察局永康分局、保安警察第三總隊等單位兵分32路搜索，拘提20人到案說明。
蔡女為知名麻辣鍋餐飲負責人，其所掌控的數家公司疑似替詐團進行洗錢等作業，遭到檢方搜索及約談。據了解，該詐團自今年4月到8月期間透過假檢警、假投資手法，向被害騙取現金、黃金等，共18人被害，受騙總金額達9億元。
在這9億元的不法獲利中，其中的1億餘多金流流向今日搜索的10餘家公司，並由這10餘家公司負責洗錢，其餘的7億餘元金流目前仍由檢警持續釐清、追查，而昨日被搜索的10餘家洗錢公司，其中有9家由蔡姓女主嫌所掌握。
台北地檢署昨日指揮內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊、臺北市政府警察局中正第一分局、中山分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊、臺南市政府警察局永康分局、保安警察第三總隊等單位兵分32路搜索被告住處以及與本案相關的公司，並於昨日與今日相繼拘提包括蔡女的20名被告到案說明，詳細情形仍有待檢方繼續追查。
看更多 CTWANT 文章
他一早睡醒驚見「普發1萬全沒了」 網友見遭遇笑翻：只是從你的帳戶路過
赴陸「心肝同期移植」沒1年！TANK近況曝光 歌迷大讚：狀態很好
五星酒店推「剩菜盲盒」 破千自助餐百元爽吃！他實測超驚艷：還有大閘蟹
其他人也在看
影/又是律師洩密！黑幫勾結詐團洗錢3.5億 警逮第4名律師
竹聯幫弘仁會成員陳姓2兄弟，涉嫌與假投資、愛情詐騙及假求職詐騙集團勾結，協助透過虛擬貨幣洗錢高達3.5億元。檢警追查過程中發現多名律師涉案，今（12）日新北市刑警大隊再度出動，前往台北市天母區一間律師事務所，拘提涉嫌洩密的孫姓律師，並查扣手機等相關物證。中天新聞網 ・ 20 小時前
涉當詐團軍師首出庭 仙塔律師喊冤不認識「人在社會上難免被誤會或被告」
長相甜美的網紅「仙塔律師」李宜諪今年6月捲入靈骨塔詐騙案，遭爆她涉嫌當詐騙集團軍師協助洗錢遭台北地檢署約談後交保、限制出境出海，8月偵結起訴。李宜諪今（11日）現身台北地院出庭時受訪為自己喊冤，對相關指控一概否認，還說「人在社會上總是難免會被誤會或被告」；對申請停止限制出境遭駁回，她也直呼「又不是什麼很重的罪」，稱她不會為了這個放棄自己的律師生涯和家人朋友潛逃到國外。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
餐飲女董助詐團洗錢9億
記者孫曜樟∕台北報導 台北地檢署十一日指揮警方，針對一起重大假投資、假…中華日報 ・ 19 小時前
「台版柬埔寨」洩密案 新北刑大再逮1涉案律師送辦
「台版柬埔寨」案所經手的詐騙金額高達3.5億餘元。若有成員被捕、收押禁見，集團就找律師，利用到看守所律見機會、在警局警詢時，將筆錄、偵查資訊洩漏給詐團上游。台北地檢署9月才指揮新北市刑警大隊兵分10路發動搜索，拘提9名被告到案，其中被拘提包含鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師，詢後分依200萬、80萬、50萬交保。今天（12日）檢警又帶回律師孫全平，經警詢後被依洩密、詐欺、洗錢等罪嫌移送新北檢複訊。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
詐團「2天賺6萬」比醫師還高！ 法官560字痛斥：不重判就是鼓勵
詐團「2天賺6萬」比醫師還高！ 法官560字痛斥：不重判就是鼓勵EBC東森新聞 ・ 1 天前
林佳龍揭蕭美琴赴歐洲演講內幕！三團齊發就為了抵擋中國大陸干擾？鄭麗文稱普丁不是獨裁者 他評「超越我們知識的極限！」【齊有此理】
來賓｜外交部長 林佳龍 熱議話題｜ ● 林佳龍揭蕭美琴演講內幕！IPAC原給兩個選項給台灣選 ？ ● 赴歐演講內幕！賴清德指示林佳龍：打團體戰、精銳盡出！ ● 行程保密到家 A、B、C三團齊發 蕭美琴原以為視訊演說？ ● 中國不給台灣團隊抵達？布魯塞爾機場竟遭無人機干擾！ ● 藍白酸演講只是借場地 林佳龍：心中要有台灣！不用酸溜溜 ● 蔡英文接棒赴德國發表演說 林佳龍揭「總和外交」幕後！ ● 網友指政府花大錢去演講 林佳龍駁「不是花錢就能買的！」 ● 鄭麗文稱普丁不是獨裁者 林佳龍：在挑戰我們的三觀 ● 憂中國拔邦交國報復？林佳龍曝：現在12個邦交國皆穩定 ● 南非迫我國代表處遷出首都 林佳龍提訴訟：台灣被動轉主動 ● 中國駐日外交官發文嗆「斬首」高市早苗 林佳龍評：失分 ● 我國外交晚宴無人來？林佳龍駁斥非事實：擴大到曾參殺人 ● 台美關係遭質疑 林佳龍曝策略「互相對接 提供雙贏策略」 ● 林佳龍揭進度：台美對等關稅談得很好 就等川普公布！ ● 林佳龍替林岱樺緩頰：我是挺制度 不要以人廢言！ ● 駁與吳釗燮不合 林佳龍稱是挑撥離間：合作愉快！齊有此理 ・ 1 天前
影/詐團吸9億老牌麻辣鍋店竟助洗錢 老闆娘遭拘提
檢警偵辦一起投資詐騙案，追查金流發現一間知名老牌麻辣火鍋店涉嫌協助洗錢，昨今2日陸續拘提約談老闆娘等20人到案移送台北地檢署。中天新聞網 ・ 22 小時前
假投資詐騙9億元 餐飲公司女負責人涉案遭拘提
（中央社記者劉世怡台北12日電）北檢接獲檢舉，詐騙集團以假投資等方式詐18名被害人逾9億元，經蒐證知名餐飲總公司蔡姓女負責人涉案及洗錢，昨天指揮警方搜索32處並拘提蔡女等20人，今天移送北檢複訊。中央社 ・ 1 天前
超商店員機警阻領詐騙包裹 警循線逮3名收簿、收水手
新北市警方破獲一起詐騙案，有詐騙車手前往超商領取被害人寄出的提款卡包裹，超商店員機警拖延時間並報案，讓警方趕到現場逮人，再溯源查獲2名上游詐團成員。中天新聞網 ・ 19 小時前
太子集團和平大苑管理人30萬交保！北檢抗告失敗 高院駁回
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台設據點洗錢案，4日拘提台灣操盤人王昱棠等24人到案，訊後王昱棠等4人聲押獲准，負責管理台灣據點和平大苑的管理人凃又文，則獲30萬元交保。對此北檢提起抗告，高等法院12日裁定駁回。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
詐團吸金9億！知名老牌麻辣鍋闆娘助洗錢 闆娘遭聲押禁見、13人交保
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導知名老牌麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人涉嫌將公司帳款，提供給詐團協助洗錢；北檢昨（11）日發動搜索，並拘提、約談蔡女等20名...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
假投資詐騙逾9億 涉案餐飲公司女負責人移送 (圖)
檢警偵辦詐騙集團以假投資等方式詐取18名被害人逾新台幣9億元，知名餐飲總公司蔡姓女負責人（咖啡色外套者）涉案遭拘提，12日移送台北地檢署複訊。中央社 ・ 1 天前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 19 小時前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 7 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 1 天前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
快訊／剩皮膚連著！新北6歲男童在校中指遭門夾斷急送醫
新北市汐止區某國小內，今天（13日）中午12時許，1名就讀小一的6歲男童，不明原因右手中指遭門夾斷，指節斷肢「剩皮膚連著」，目前男童由救護車送往汐止國泰醫院救治，整起校安意外發生原因，還待後續市府相關單位調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
中國遊客在景福宮隨地大小便！韓國民眾怒了
[NOWnews今日新聞]中國遊客在全球各地觀光景點隨地大小便的案例層出不窮，韓媒近日披露，一群中國遊客10日參觀首爾著名觀光勝地景福宮時，有一對男女竟在古蹟石牆邊當場排便，畫面全都錄。根據JTBC《...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前