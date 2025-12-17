知名餐飲店上榜！北市抽驗「豆製品」7件防腐劑超標

台北市衛生局公布豆製品防腐劑超標名單。 圖：台北市衛生局／提供

[Newtalk新聞] 台北市政府衛生局今(17)日公布114年豆製品及豆漿中防腐劑含量稽查抽驗結果，本次共抽驗85件產品，共有7件豆製品被驗出防腐劑含量超標，其中就包含京鼎樓、宋江餡餅粥和全之鄉池上木盒便當等知名餐飲店。目前所有不合格的產品都已被下架，並依法開罰3萬至300萬元罰鍰。

衛生局說明，本次針對12項常見防腐劑成分至台北市內的傳統市場、超市和餐飲店抽驗，總計抽驗85件產品，其中3件豆腐產品中被檢出含有防腐劑苯甲酸；2件豆乾產品檢出苯甲酸超標；1件干絲產品檢出過氧化氫；另有1件干絲產品同時檢出過氧化氫及苯甲酸超標，目前已全數下架。

廣告 廣告

本次違規的7件產品包括京鼎樓小吃店的板豆腐、天母宋江餡餅粥的板豆腐、全之鄉池上木盒便當的豆干和干絲、環南素食行的豆乾、茂億食品行的干絲和台北市內湖路上的豆腐攤販。

衛生局表示，「苯甲酸」為可合法使用之防腐劑，但不得用於豆腐類產品，若使用於豆皮豆干類產品，則其用量不得超過0.6 g/kg。本次被檢出不合格之產品已全數下架，並依《食品安全衛生管理法》開罰3萬至300萬元罰鍰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)黑夜變白天！「巨型火流星」劃過南橫埡口 青綠光球照亮雲海

台南直飛「熊本、沖繩」兩新航點！12月底起航 市府：已準備好迎接日本旅客

北市豆製品防腐劑超標名單。 圖：台北市衛生局／提供

北市豆製品防腐劑超標名單。 圖：台北市衛生局／提供

北市豆製品防腐劑超標名單。 圖：台北市衛生局／提供