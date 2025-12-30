知名餐飲自製飲品「腸桿菌超標」 彌生軒北車店、泰舍基隆店挨罰3萬元

食藥署執行「114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案執行結果」前往業者現場稽查。食藥署提供



食藥署今（30）日公布公共運輸場站及周邊附設餐飲場所稽查結果，其中「YAYOI彌生軒微風車站店」販售的自製飲品「宇治玉露抹茶」、「泰舍基隆店」販售的自製飲品「泰式奶茶」皆檢出腸桿菌科超標，均依違反食安法開罰新台幣3萬元罰鍰。

為提升公共運輸場站內部及周邊餐飲之衛生安全，食藥署於114年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運輸場站內部及周邊附設餐飲場所，查核重點包含食品業者登錄、產品責任險、逾有效日期食品或原料、直接供應飲食場所標示及食品良好衛生規範準則等，並抽驗相關產品。

食藥署表示，本次共查核129家，查有部分業者GHP、食品業者登錄資訊及來源文件保存未臻完善，經衛生單位責令限期改正後，均複查合格；1家業者查獲貯存逾有效日期食品原料；抽驗272件成品及食材，1件豆製品檢出防腐劑不合格，2件自製飲品複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格，違規業者及產品均由轄管衛生局依食品安全衛生管理法處辦，總計裁處新臺幣15萬元整。

北區管理中心主任劉芳銘表示，「YAYOI彌生軒微風車站店」販售的自製飲品「宇治玉露抹茶」檢出腸桿菌科35CFU/mL（標準值10CFU/mL），經複檢仍不合格，依違反食安法裁罰新台幣3萬元；「泰舍基隆店」販售的「泰式奶茶」腸桿菌科更高達700CFU/mL，同樣複檢不合格，也被開罰3萬元。

劉芳銘說，花蓮「迷途鯨魚」則查獲貯存逾有效日期的「匈牙利紅椒粉」1包（有效日期為114年3月21日，已開封），稽查人員於9月1日查獲，逾期5個多月，花蓮縣政府已依食安法裁處6萬元罰鍰。

食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，如有違反GHP規定，經限期改正而屆期不改正或貯存逾有效日期食品，違反食安法第8條或第15條規定，分依同法第44條第1項第1款或第2款處6萬元至2億元罰鍰；另食品製備流程應符合衛生安全，倘供應餐食不符衛生標準，經命限期改正而屆期不改正者，則違反食安法第17條規定，依同法第48條處3萬元至300萬元罰鍰。衛生機關將持續加強餐飲業者的監督管理，以維護國人飲食安全。

