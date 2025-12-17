知名鹹酥鴨老闆酒駕賓士撞死人 網友怒改餐廳地址 還抓包拋售千萬透天脫產

台南安平某知名鹹酥鴨店負責人，昨日一早在飲酒一整夜的情況下，酒駕撞死正在值勤的女清潔隊員。讀者提供



台南知名鹽酥鴨店負責人、現年48歲的鄭姓男子，昨日（12/16）在數家酒吧，自凌晨起喝酒到天亮後，酒駕撞死執勤中的23歲女清潔隊員，導致清潔隊員下半身粉碎性骨折，並引發多重外傷死亡。鄭男事發當下不但酒測值高達0.95，還醉言醉語「有找代駕、開車的不是我」，犯行引發眾怒，遭到網友撻伐。後續鄭男因否認犯行遭裁定羈押，又被網友將店家名稱補上「更改地址至法務部矯正署臺南看守所」。如今還有網友抓包老闆疑似悄悄將名下房產上網出售，質疑老闆準備要脫產。

該起事故發生於昨日上午8時許，當時鄭男在多家酒吧喝酒後酒駕上路，於安平區慶平路高速追撞正在執行收運作業的垃圾車，導致車尾的23歲陳姓女清潔員當場慘死。鄭男肇事後不但否認酒駕，還一度昏睡不省人事，直到昨日下午才接受偵訊。檢方認為鄭男涉犯酒駕致死罪，且有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押獲准。

由於鄭男的鹽酥鴨店在安平是非常知名的店家，不少網友看到鄭男肇事後的惡劣態度，紛紛湧入Google評論及臉書粉專狂灌負評，大罵「酒駕害死年輕生命」、「酒駕直接下架」、「喝酒不開車 不吃烤鴨」、「我好怕去那裡吃飯，會被老闆開車撞」，事後臉書粉專緊急關閉，不過網友怒氣未消，繼續將該店的Google地標改為「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食-XX總店」。

鄭男行徑引起網友不滿，紛紛湧入粉專、Google評論區狂灌負評，還將店家名稱改為「更改地址至法務部矯正署臺南看守所」。翻攝自Google Map

除此之外，網友還抓包鄭男事故發生後，疑似偷偷將名下房產丟到網路上出售，從房屋拍賣網站可以看到，該間位於台南市安定區、以1180萬元拋售的一棟傳統透天，屋主名字正是肇事車主，不少網友質疑恐有脫產疑慮。

網友抓包，肇事的鄭男事後疑似悄悄將名下房屋上網拋售。翻攝自591房屋網

目前轄區警方眼看民眾情緒激憤，憂心店面遭人潑漆砸店，為防止過激行為發生，已加強該店周邊巡邏。至於車禍詳細經過，仍待後續釐清。

