知名鹽酥鴨店老闆酒駕撞死女清潔員 粉專遭灌爆急關閉

台南市昨日一名48歲鄭姓男子駕駛賓士車，高速追撞正在執勤的垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員不幸身亡。事件發生後，賓士男駕駛身分被起底是鹽酥鴨店的老闆，許多網友湧入該店粉專留負評，粉專也緊急關閉。

台南鄭姓男子酒駕撞死女清潔員，昨晚間遭到檢方聲押。（圖／中天新聞）

這起車禍發生在昨（16日）上午8時9分，台南市消防局獲報，安平區慶平路有自小客車追撞垃圾車，垃圾車隨車人員23歲陳女當場死亡，自小客車駕駛48歲鄭男受困車內，消防人員救出時，意識清楚，送往成大醫院救治。根據警方調查，當時鄭姓男子開車沿慶平路由東往西行駛，高速追撞在路旁收運垃圾的垃圾車車尾，造成當時在車尾的陳女，當場死亡，警方對鄭男進行酒測，發現酒測值竟高達0.95毫克。下午台南地檢署檢察官率同法醫，前往殯儀館相驗陳女遺體，初步認定陳女遭車輛撞擊後，下半身粉碎性骨折導致多重性外傷而死亡。

賓士男駕駛身分被起底是鹽酥鴨店的老闆，網友不滿紛紛前往臉書粉專出征，甚至有網友去google評論留下負評，「酒駕直接下架」、「喝酒不開車 不吃烤鴨。」、「有錢開賓士沒錢請代駕？是生意不好收入不佳 沒錢請嗎？」目前該店粉專也緊急關閉。

網友狂刷負評。（圖／翻設google評論）

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

