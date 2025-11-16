知名麵店老闆煮麵邊摸麵條 網質疑當抹布摸？

高雄鹽埕區一家知名的汕頭麵店，被民眾拍下老闆邊煮麵，一邊用手不停的摸放在旁邊的麵條。（圖／東森新聞）





高雄鹽埕區一家知名的汕頭麵店，被民眾拍下老闆邊煮麵，一邊用手不停的摸放在旁邊的麵條，讓看了影片的網友質疑「老闆是把麵條當成抹布嗎」。而衛生局看到PO文也立即到店裡稽查衛生狀況，老闆則說這是他的習慣，因為麵條是新鮮現作，要測試它的濕潤度，因為觀感不佳，未來會戴上手套。

民眾拍下的畫面中看到，高雄鹽埕知名的汕頭麵店，煮麵的老闆先用右手指碰了一下旁邊整團的麵條，接下來又把左手掌整個貼上了麵條，又抓又貼的二隻手全碰過麵條，讓看到影片的網友說「用手抓麵還可以理解，不理解為什麼要一直摸」，質疑是把它當抹布嗎？

其他民眾：「他們在煮麵之前，應該都會有洗手的部分，所以還可以，因為他也沒有去拿錢，對。」

其他民眾：「那應該是一個習慣動作，習慣動作對，那會影響到麵的好吃不好吃，應該是觀感比較不好。」

其也民眾：「可能觀感會不太好，但是應該不只是這間店，可能其他店也會有。」

衛生局看到PO文立即到麵店稽查衛生狀況，而老闆則說，他徒手碰觸麵條是習慣性動作，主要測試麵條溼潤度。

汕頭麵店老闆：「因為我們的麵條都是做好，因為每天的濕潤度不一樣，然後而且你那個麵條做的時候，有時會糾結在一起，乾掉了就會結成一團就是了。它的狀態會不一樣，所以我們都會習慣性去摸它，確認它的狀況。」

而其它的麵店老闆則說，會把生的麵條放在旁邊陰涼的地方，避免麵條變軟。其他麵店業者：「放在架子上面放涼的地方，因為前面煮麵就是有溫度，麵不能擺前面，（那個麵會軟掉就對了），對。」

而被PO網的汕頭麵店老闆則說，因為摸麵是習慣動作，未來會帶上手套，避免衛生上的爭議。

