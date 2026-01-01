社會中心／李豫翰、蔡承翰、謝漢諹 綜合報導

雙北10家知名的麻油雞連鎖店，跨年這天遭有心人士，朝鍋內倒入砂糖跟芥末粉，警方獲報後展開調查，陸續逮捕三名犯嫌，他們供稱是心情不好才會犯案，但明顯避重就輕，警方不排除疑似股權糾紛犯案，將持續調查，釐清背後動機。

香噴噴的麻油雞在大鍋煮，只見一名男子頭戴安全帽，手裡拿著一包不明粉末，衝來就往鍋裡倒，更大膽把袋子丟在原地，快速逃離現場，畫面來到另一間店，同一名黑衣男，同樣抓起不明粉末就往鍋裡灑，店員看傻眼。附近店家人心惶惶，就怕嫌犯是無差別攻擊。事發在2025年最後一天，新北市中和景安街上的一間知名麻油雞店，警方獲報火速趕抵，從遺留的袋子判斷不明粉末，應該是芥末粉。

知名麻油雞店"被加料" 3嫌辯心情差犯案"不排除債務糾紛"（圖／警方提供）

無獨有偶，雙北警方陸續接獲同一家麻油雞業者，共十間店報案，說自己的湯被人倒入不明粉末，除了中和分店被倒入芥末粉，蘆洲和淡水分店，則被倒入砂糖粉，千面人在跨年夜大搞破壞，警方不敢大意，組成專案小組火速逮補三名嫌犯，他們分別表示因為心情不好、不好吃、小孩吃壞肚子才會犯案，但根據了解，疑似跟股權糾紛有關。





業者否認跟經營權有關，警方將持續擴大追查幕後主使者，釐清犯案始末。





