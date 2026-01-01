社會中心／李豫翰、蔡承翰、謝漢諹 綜合報導

雙北10家知名的麻油雞連鎖店，跨年這天遭有心人士，朝鍋內倒入砂糖跟芥末粉，警方獲報後展開調查，陸續逮捕三名犯嫌，他們犯案理由都不相同，但明顯避重就輕，警方更發現三人手機都被重置，疑似預謀，不排除還有幕後主使者，將持續調查，釐清背後動機。

香噴噴的麻油雞在大鍋煮，黑衣男子頭戴安全帽，手上拿著一包不明粉末，朝鍋中倒下就跑。好好一鍋湯，突然被丟進不明粉末，店員嚇的放聲大叫，立刻追出店外，只是就怕粉末對人體有害，店員只能將整鍋湯倒掉處理。附近店家人心惶惶，就怕嫌犯是無差別攻擊。事發在2025年最後一天，新北市中和景安街上的一間知名麻油雞店，警方後續調查發現，同一時間有三名不同嫌犯，在這家連鎖麻油雞店，共計10家分店都下手犯案，手法也都很類似。

廣告 廣告





雙北知名麻油雞被加料！ 3嫌落網「手機重置」疑有幕後藏鏡人

知名麻油雞被加料! 3嫌落網"手機重置"疑有幕後藏鏡人（圖／業者提供）

警方追查發現25歲李姓男子先在下午3點多，到新北中和景安路跟信義街，以及文山區興隆路店家倒入芥末粉，被逮供稱吃壞肚子才心生不滿，另一名21歲江姓男子則在淡水以及士林北投犯案倒進砂糖，他表示被網友放鳥才找店出氣，還有第三名21歲謝姓嫌犯，在蘆洲長榮路跟中原路店，同樣倒砂糖惡搞，被逮後始終保持沉默，不肯透漏細節。





雙北知名麻油雞被加料！ 3嫌落網「手機重置」疑有幕後藏鏡人

知名麻油雞被加料! 3嫌落網"手機重置"疑有幕後藏鏡人（圖／警方提供）

雖然這場加料行為，大多都是糖或芥末粉等，不傷害人體的物質，但十間分店在同一天同一時段，被人「加料」，警方更發現三人手機都被重置、其中兩人更在旅館被逮，懷疑犯案SOP早已訂好，將持續追查幕後主使者，釐清案件始末。





原文出處：雙北知名麻油雞被加料！ 3嫌落網「手機重置」疑有幕後藏鏡人

更多民視新聞報導

雙北連鎖麻油雞10店面遭撒不明粉末「加料」 警判斷恐與「這原因」有關

華航子公司驚傳員工疑遭霸凌殞命 桃園市府曝調查進度

20歲小媽媽為領養狗！放9月嬰在家7小時」竟全身傷猝死

