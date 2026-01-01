知名麻油雞遭惡意破壞！雙北10分店鍋內「被倒砂糖、芥末｣ 警逮3嫌

知名麻油雞連鎖品牌「莊家班麻油雞」，接連有多家分店遭不明人士惡意將砂糖、芥末粉倒入湯鍋。（翻攝自莊家班麻油雞官網）

昨（31）日下午，雙北地區知名麻油雞連鎖品牌「莊家班麻油雞」，接連有多家分店遭不明人士惡意將砂糖、芥末粉倒入湯鍋，導致餐點全數報廢。短短數小時內，共有雙北10間分店受害。警方循線追查，已陸續逮捕3名嫌犯，並不排除案件背後涉及糾紛，朝毀損、恐嚇方向擴大偵辦。

雙北10間麻油雞店遭惡搞

31日下午3時起，「莊家班麻油雞」位於新北市蘆洲、中和、淡水，以及台北市文山、北投、士林等地的共10間分店，接連遭人將大量砂糖或疑似芥末粉末倒入正在熬煮的麻油雞湯鍋內，導致整鍋湯報廢，店家損失慘重。

警方調查，蘆洲區長榮店與中原店於昨日下午4時許，遭一名頭戴全罩式安全帽的男子闖入，將整包黃色粉末倒入湯鍋後逃逸。警方獲報到場後，在現場發現「2號黃砂糖」包裝袋，調閱監視器後，於當晚逮捕21歲謝姓男子；淡水區民族路分店同樣於昨日下午4時許遭人倒入砂糖，警方於晚間10時許逮捕22歲江姓男子。另有一名25歲李姓男子，涉嫌在中和、文山等地分店犯案，名嫌犯到案時均表示彼此並不認識。

全案朝毀損、恐嚇方向偵辦

目前全案由新北市刑大報請檢察官指揮偵辦，並聯繫店家負責人製作筆錄，釐清近期是否與人發生糾紛。由於案件發生時間接近、手法一致，警方研判不排除為預謀性犯案，全案將依毀損、恐嚇罪嫌持續偵辦中。

