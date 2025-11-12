知名麻辣鍋品牌涉嫌「助詐團洗錢」 檢聲押負責人
台北市 / 綜合報導
知名火鍋品牌竟成為詐團洗錢幫兇？台北地檢署日前偵辦一起假投資、假檢警詐騙案時，發現有1億多元贓款流向其他公司帳戶，原以為是詐團常用的「殭屍公司」洗錢手法，調查後卻發現，裡頭竟然有知名麻辣鍋公司，進一步追查發現，公司蔡姓負責人疑似涉嫌協助詐團洗錢，金額高達上千萬元，檢警兵分32路進行搜索，拘提蔡姓負責人等20人到案。
雙手上銬，穿著大衣的女子，被警方拘提帶往台北地檢署，全程用帽子與雙手遮擋臉部，他是知名麻辣鍋火鍋品牌公司的蔡姓負責人，卻被檢方發現疑似協助詐騙集團洗錢。
招牌湯頭鮮香麻辣加上比臉大的肉片，這間知名麻辣鍋品牌標榜高檔食材吃到飽全盛時期，曾進駐百貨公司知名商圈，但近年分店陸續收攤，甚至捲入洗錢疑雲，檢警日前偵辦詐騙案件時，追查1億多元贓款，其中赫然發現知名麻辣鍋公司捲入其中。
蔡姓女負責人，2024年成為麻辣鍋公司負責人後，手上掌握多間公司帳戶，檢方發現民眾受騙的金流，疑似流入蔡姓負責人公司帳戶，懷疑他涉嫌替詐騙集團洗錢，檢警兵分32路進行搜索，拘提蔡姓負責人等20人到案，其他被告陸續以10至50萬元交保候傳，負責人究竟有無協助詐團洗錢，其他員工與前負責人的涉案程度又有多深，檢方持續調查釐清。
知名麻辣鍋品牌疑涉「助詐團洗錢」 負責人遭收押
跨國設運動博弈機房.誆贏錢出金詐騙 洗錢金流逾4億
涉助詐團洗錢 餐飲公司女負責人羈押禁見
