知名麻辣鍋竟成詐團洗錢據點！ 北檢拘提蔡姓女負責人
台北市一間知名麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人，涉嫌將公司帳戶提供詐團洗錢數千萬，台北地檢署指揮警方兵分32路，搜索蔡姓老闆娘及相關人頭公司等處，並拘提蔡女等20位被告到案，全案朝洗錢、加重詐欺、組織犯罪等方向偵辦。
根據追查，蔡姓女負責人涉嫌將公司帳戶提供詐騙集團使用，還指示公司會計協助轉匯，在今年4月到8月間協助洗錢達數千萬元。
※未經判決確定者，應推定為無罪
台北／綜合報導 責任編輯／網路中心
更多台視新聞網報導
涉助詐團洗錢數千萬 台北知名麻辣鍋女負責人遭羈押禁見
連鎖冰淇淋店把消毒水當飲用水！客人喝下秒喊有問題 食安處勒令停業
離譜！台中連鎖冰淇淋店誤拿「漂白水」給客人喝 4人急送醫
其他人也在看
影/北市東區2精品店竟賣假貨 刑事局逮3女送辦
台北市東區某間商家涉公開販售多項仿冒精品，2名女性業者赴對岸挑貨，且主打和藝人同款，吸引許多高端消費者購買，年營收逾千萬元，刑事局獲報查扣近600件假貨，逮3嫌送辦。中天新聞網 ・ 1 天前
詐團騙9億！知名麻辣鍋女負責人涉助洗錢 檢警32路搜索拘提20人
檢警獲報，有詐騙集團利用假檢警、假投資等方式行騙，共18人受害，金額高達9億餘元。為隱匿金流，主嫌蔡姓女子登記為9家公司負責人，包括有多家麻辣鍋店的知名餐飲集團，以偽造發票等方式協助洗錢。台北地檢署12日指揮刑事局、台中市刑事警察大隊及北、中、南分局兵分32路發動搜索，拘提蔡女等20人到案，全案朝洗錢、加重詐欺、組織犯罪條例等罪偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
調查官涉洩密交保30萬！再生緣：被三顧栽贓誣陷，司法終將還原事實
有「生技界美魔女」之稱的前三顧公司董事長楊智惠，離職後投入再生緣（超基因）公司，卻遭台北地檢署依涉犯《營業秘密法》起訴，全案正於台北地院審理。但北檢查出，時任台北市調查處中正站組長劉錦勳涉洩密三顧，日前諭知交保30萬。再生緣發表聲明指，遭三顧控「竊密」是誣陷栽贓，司法終將還原事實。太報 ・ 1 天前
詐團吸金9億！知名老牌麻辣鍋闆娘助洗錢 闆娘遭聲押禁見、13人交保
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導知名老牌麻辣鍋連鎖店蔡姓女負責人涉嫌將公司帳款，提供給詐團協助洗錢；北檢昨（11）日發動搜索，並拘提、約談蔡女等20名...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
「滿堂紅」麻辣鍋店闆娘涉幫詐團洗錢上千萬 北檢拘提到案聲押禁見
檢警獲報，知名麻辣火鍋店「滿堂紅」女負責人蔡閔如，涉嫌以偽造發票、轉匯等方式，替詐騙集團洗錢，金額超過千萬。台北地檢署12日指揮刑事局、台中市刑事警察大隊及北、中、南分局兵分32路發動搜索，拘提蔡女等20人到案，複訊後，蔡女被依涉犯洗錢等罪，犯嫌重大，聲押禁見。其餘被告則分別被以10萬至15萬元金額交保。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
滿堂紅餐飲公司淪詐團洗錢共犯 檢警拘提20人、負責人遭聲押
台北地檢署日前偵辦一起假投資、假檢警詐騙案件時，發現有1億多元贓款流向14家公司，當中包含知名滿堂紅餐飲公司。進一步追查發現，該公司負責人蔡閔如，涉嫌協助詐團洗錢。檢警昨起兵分32路進行搜索，並拘提蔡女等20人到案，釐清案情。全案依加重詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌偵辦。檢察官訊後，向法院聲請羈押蔡女。自由時報 ・ 14 小時前
涉假投資詐騙案 餐飲公司女負責人移送北檢複訊 (圖)
檢警偵辦詐騙集團假投資詐財案，經蒐證，發現知名餐飲總公司蔡姓女負責人（中）涉控制9家公司，涉嫌重大，11日拘提蔡女到案，12日移送台北地檢署複訊。中央社 ・ 17 小時前
轟韓國瑜無腦嗆賴清德！周玉蔻酸「降格為國台辦主任」：坐等梁文傑電他
民進黨立委沈伯洋遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，並揚言全球通緝，總統賴清德則點名立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜今（12日）則回應，「自己生病讓別人吃藥」，反讓賴清德廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文痛批，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德，降格為中國國台辦主任嗆聲賴總統，坐等陸委會副主委梁文傑出來電他。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
麻辣鍋店淪詐團洗錢機房 北檢聲押「滿堂紅」負責人獲准
台北地檢署偵辦假檢警詐騙案，循線追查一筆高達新台幣9億元的詐騙金流時赫然發現，曾風光一時的知名連鎖麻辣火鍋店「滿堂紅」竟涉嫌協助詐騙集團洗錢，負責人蔡姓女子利用旗下9間公司掩護，短短數月內經手超過1億元贓款，並製作虛假發票「洗白」，從中抽取高達一成手續費。刑事局大規模搜索後，北檢認定蔡女涉犯詐欺、洗錢等重罪且有串滅證之虞，漏夜聲請羈押禁見獲准。鏡新聞 ・ 1 小時前
影/竹聯幫弘仁會勾結詐團洗錢 律師涉洩密北檢複訊30萬交保
竹聯幫弘仁會成員陳姓2兄弟涉嫌與假投資、愛情詐騙及假求職詐騙集團勾結，協助透過虛擬貨幣洗錢高達3.5億元。今（12）日檢警前往台北市天母區一間律師事務所，再拘提第4名涉嫌洩密的孫姓律師，並查扣手機等相關物證，傍晚移送台北地檢署複訊後，以30萬元交保。中天新聞網 ・ 11 小時前
白宮：川普希望12日簽署法案 結束美國政府停擺
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）希望在今天稍晚簽署法案，結束美國聯邦政府停擺。中央社 ・ 5 小時前
桃園機場贏過東京羽田、韓國仁川！飛美國一航線轉運量超越近2倍
【記者莊偉祺／台北報導】桃園機場飛美國一航線轉運旅客量，竟比日韓機場還多！交通部統計台日韓中港主要北美中轉機場，整體轉運總量以舊金山航約220萬人次最多，桃機在此贏過第二名仁川機場近兩倍。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
G4等級強烈地磁風暴來襲 北美地區現大範圍極光
強烈地磁風暴11日襲擊地球，北美地區出現罕見的大範圍極光，就連緯度較低的德州、佛州，都能看到。公視新聞網 ・ 12 小時前
假投資詐騙9億元 餐飲公司女負責人涉案遭拘提
（中央社記者劉世怡台北12日電）北檢接獲檢舉，詐騙集團以假投資等方式詐18名被害人逾9億元，經蒐證知名餐飲總公司蔡姓女負責人涉案及洗錢，昨天指揮警方搜索32處並拘提蔡女等20人，今天移送北檢複訊。中央社 ・ 17 小時前
影/詐團吸9億老牌麻辣鍋店竟助洗錢 老闆娘遭拘提
檢警偵辦一起投資詐騙案，追查金流發現一間知名老牌麻辣火鍋店涉嫌協助洗錢，昨今2日陸續拘提約談老闆娘等20人到案移送台北地檢署。中天新聞網 ・ 14 小時前
新北住宅大樓暗夜大火！61歲女救出無呼吸 管理員：不知多少人受困
新北市八里區驚傳火警！今（12）日晚間10時許，中華路二段一處公寓大樓14樓竄出火煙，火勢不斷從窗戶往外噴出，警消人員獲報派遣24車60人前往搶救，趕抵後立即在現場架設水線灌救，目前傳出已有1名女子無呼吸心跳，已被救出送醫搶救中；該大樓管理員表示，目前不確定還有多少住戶受困屋內。至於現場狀況及起火原因，有待進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
Q1房貸違約率僅萬分之8 仍處歷史低檔
買氣雖未見起色，但整體房市仍穩健，尤其第一季全國購置住宅貸款違約率僅萬分之8，始終處於歷史低檔水準。房產業者解讀，即便屋主有資金需求，多數會選擇少賺或是降價讓售，變現不是太大問題，加上就業市場穩定，短期現金流吃緊情形不至於出現。進一步觀察六都房貸違約率，最高為臺北市的萬分之13，反觀桃園市僅萬分之5自由時報 ・ 17 小時前
假投資詐騙逾9億 涉案餐飲公司女負責人移送 (圖)
檢警偵辦詐騙集團以假投資等方式詐取18名被害人逾新台幣9億元，知名餐飲總公司蔡姓女負責人（咖啡色外套者）涉案遭拘提，12日移送台北地檢署複訊。中央社 ・ 17 小時前
18人被詐騙9億元！知名餐飲業負責人涉洗錢 檢警拘提20人到案
詐騙集團假檢警、假投資猖獗，18名被害人4個月被騙高達9億餘元，台北地檢署指揮警方追查金流，其中1億餘元流入知名餐飲開發...聯合新聞網 ・ 17 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 16 小時前