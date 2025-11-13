知名麻辣鍋負責人涉助詐團洗錢！18人受害逾9億 北檢聲押禁見

蔡閔如（圖／讀者提供）

知名麻辣鍋餐飲業負責人蔡閔如等人因涉犯加重詐欺以及洗錢法等案件，遭台北地檢署於昨（11月11日）指揮內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊、臺北市政府警察局中正第一分局、中山分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊、臺南市政府警察局永康分局、保安警察第三總隊等單位兵分32路搜索，拘提20人到案說明，檢方訊後聲押禁見蔡閔如，前負責人鍾勝全等13名被告分別以10至50萬元交保，限制住居、限制出境出海。

蔡閔如為知名麻辣鍋餐飲負責人，其所掌控的數家公司疑似替詐團進行洗錢等作業，遭到檢方搜索及約談。據了解，該詐團自今年4月到8月期間透過假檢警、假投資手法，向被害騙取現金、黃金等，共18人被害，受騙總金額達9億元。

在這9億元的不法獲利中，其中的1億餘多金流流向今日搜索的10餘家公司，並由這10餘家公司負責洗錢，其餘的7億餘元金流目前仍由檢警持續釐清、追查，而昨日被搜索的10餘家洗錢公司，其中有9家由蔡姓女主嫌所掌握。

台北地檢署昨日指揮內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊、臺北市政府警察局中正第一分局、中山分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊、臺南市政府警察局永康分局、保安警察第三總隊等單位兵分32路搜索被告住處以及與本案相關的公司，並於昨日與今日相繼拘提包括蔡閔如的20名被告到案說明，詳細情形仍有待檢方繼續追查。

