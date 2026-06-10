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社會中心/張景涵、蔡承翰 台北報導

SuperJunior銀赫的愛店、台北西門町商圈知名脆皮甜甜圈店「一脆」近日在社群平台掀起討論，有自稱任職6年的前員工爆料，原創始團隊與房東過去曾以合夥方式合作，但在品牌經營逐漸打響名號後，"房東整碗端走！"原業者被迫搬離，另行成立新品牌。但目前實際股權與商標權歸屬仍有待當事人進一步說明。

甜甜圈炸的金黃酥脆，再裹上滿滿的糖粉，吃起來不只酥脆，更是奶香四溢。就連韓國藝人銀赫也指定必吃。西門町知名的一脆鮮奶甜甜圈，卻有前員工爆料，房東疑似覬覦生意，趕走經營團隊自己做！

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知名「一脆」甜甜圈遭爆易主 前員工控：房東整碗端走

知名「一脆」甜甜圈遭爆易主 前員工控：房東整碗端走（圖／民視新聞）









在脆上洋洋灑灑寫下辛酸始末，表示一開始房東就要當合夥人，合作還要求將一脆的商標權給他登記，著作權才歸老闆所有，甚至要求要50%的股權，雖然一開始房東有出資，但設備等生財工具，都是老闆自己獨資。沒想到生意做起來後，房東就設法原本團隊趕走，改聘雇人力成本較低的東南亞移工。





知名「一脆」甜甜圈遭爆易主 前員工控：房東整碗端走

知名「一脆」甜甜圈遭爆易主 前員工控：房東整碗端走（圖／民視新聞）





貼文一出也引發網友熱議，根據了解舊經營團隊的新店，只距離舊店200公尺，已經改名為倆倆脆，明顯就是要跟一脆打對台，但對於觀光客來說，恐怕還是會傻傻分不清楚。

非當事律師包盛顥：房東疑似以租約及商標為由，惡意侵吞房客股份，業者除了提出原本簽署的租約以及合夥契約據理力爭之外，也可以主張商標與智慧財產權歸屬，藉此維護品牌權益，對此記者實際詢問店家，老闆低調不願受訪，只簡單回答謝謝關心。但到底誰才是正統鮮奶甜甜圈，兩間店各有擁護者。

原文出處：知名「一脆」甜甜圈遭爆易主 前員工控：房東整碗端走

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