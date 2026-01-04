知名MMD平台Iwara遭檢舉下線，涉及《蔚藍檔案》未成年爭議

知名 MMD 動畫分享平台 Iwara 最近突然無預警關站，引起各界社群關注。根據官方 Discord 相關對話紀錄，和社群訊指出，本次事件起因於網站遭到匿名檢舉含有「未成年」內容，讓網站遭到服務商 CloudFlare 下線。雖然事後官方依照檢舉迅速進行處理，卻仍在短暫上線後，又再次下線。而目前官方也表示：「Iwara 不會這麼輕易就倒下」，並宣佈了最壞和最好的情況。

由於年假期間，可能需要一段時間才能恢復。（圖源：蔚藍檔案）

根據資訊，爭議點主要涉及遊戲《蔚藍檔案》中的虛構未成年角色，像是伊落瑪麗、百合園聖亞和阿慈谷日步美等角色的二創內容。由於上述角色官方設定未滿 18 歲，服務供應商 CloudFlare 與數據中心在接獲檢舉並判定生效後，於跨年期間切斷連線，最終導致數據中心把 Iwara 資料庫封存，網站被迫全面下線。

廣告 廣告

目前 Iwara 官方正積極與數據中心進行協商，首要目標是取回包含使用者的資料與影片路徑等的核心數據庫。官方在 Discord 公告中坦言，由於事件發生於新年假期前夕，預計需等到下週才能獲得託管公司的正式回覆。針對未來發展，官方評估了兩種可能：最好的情況是順利取回數據，網站約在 3 到 7 天內恢復原狀；最壞的情況則是無法取回資料，屆時將被迫使用較舊的備份重建或完全從零開始，這也意味著舊有的影片連結與檔案恐將面臨永久遺失的風險。

面對這次的危機，Iwara 官方發出聲明強調「Iwara 不會這麼輕易就倒下」，承諾不管損失多少數據，都會找到復原的途徑。目前團隊除了尋找允許成人內容的替代託管服務商外，也計畫實施新的內容審核標準和規定，以確保未來能更符合各地法規要求。