知名OnlyFans男星Blake Mitchell過世⋯31歲車禍喪命

以藝名「布雷克米切爾（Blake Mitchell）」活躍於OnlyFans平台的Lane V Rogers去世，享年31歲，家屬透露他於15日因為一場機車車禍喪命。

據《TMZ》報導，家屬受訪時表示，全家人目前「極度哀慟，難以言喻」，也請求外界尊重他們的隱私，讓他們能夠平靜地哀悼並處理後事。布雷克米切爾的母親也表達了悲痛之情，發文悼念兒子相當善良。與他合作過的創作者們也紛紛發文悼念，稱讚他性格慷慨真誠。

事發當天下午四時，布雷克米切爾正騎著重機行經加州奧克斯納德（Oxnard）附近，隨後與一輛貨車發生車禍，因頭部遭受致命撞擊，當場失去生命跡象。目前尚不清楚事故原因，警方仍在調查中。

來自美國肯塔基州布雷克米切爾為知名的成人片男星，外型帥氣的他以大膽做自己的風格走紅，後來將影響力擴展到OnlyFans和Instagram等平台，在Instagram上擁有超過40萬粉絲。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導