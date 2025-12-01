知名YTR結婚了！「3年前分手又復合」浪漫登記畫面曝光

YouTuber「小象愛出門」今（1）日正式登記結婚。（圖／翻攝自IG @ elephant_gogo）





YouTuber「小象愛出門」以拍攝旅遊、美食影片走紅，擁有超過58萬粉絲訂閱，今年4月小象透露男友老謝求婚成功，小倆口於日前正式訂婚，今（1）日兩人就到戶政事務所登記結婚，正式成為合法夫妻。

小象與男友老謝在2022年曾一度分手，後來又成功復合，兩人上月29日在外婆家舉行訂婚儀式，小倆口身穿新中式華服看似相當典雅，小象也開心寫下：「在家人們的見證下與老謝開啟人生的下一步，雖然只是訂婚，後天才要登記結婚，應該不會再跑票了吧哈哈哈哈。」

小象與老謝於今日正式登記結婚。（圖／翻攝自IG @ elephant_gogo）

如今時隔2日，小象今穿著白色細肩深V婚紗，上半身透膚設計大方露出美背，而男友老謝也穿著同色系西裝，夫妻倆在開直播與粉絲分享登記喜悅，小象更拿出媽媽親手製作的捧花，氣氛十分浪漫且溫馨。



