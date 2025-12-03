知名YTR「乘號」遭設局強押！ 逼轉出17萬泰達幣

2嫌被逮。（圖／翻攝畫面）





知名手遊YouTuber「乘號」在YT上擁有13.6萬粉絲，後續轉型從事虛擬貨幣投資，上（11）月底，一名陳姓網友以討論虛擬貨幣為由，將「乘號」約出，又以送禮為由騙上車，陳姓網友與2名同夥一見「乘號」上車，便露出真面目，毆打「乘號」要求他轉出泰達幣（USDT）否則不讓他回家，成功得手市值新台幣595萬餘元的17萬泰達幣與9萬元，3嫌後續在桃園機場釋放「乘號」，轄區新莊分局獲報，迅速查獲吳姓、李姓同夥到案，至於陳姓男子則持續在逃，警方將積極查緝到案。

據了解，陳姓被害人過去曾為手遊YouTuber，YT上暱稱為「乘號」，遊玩灌籃高手、傳說對決等手遊，擁有13.6萬粉絲，近期主要從事虛擬貨幣投資事宜，也曾在個人IG上分享投資點滴。

警方在三重區逮捕吳嫌。（圖／翻攝畫面）

「乘號」近半年來加入虛擬貨幣投資客所創立的LINE群組，相互分享、討論投資心得，而34歲陳姓網友見「乘號」賺了不少錢，便主動私訊「乘號」，宣稱自己投資虧損連連，想向「乘號」討教一二，邀約對方上（11）月29日晚間，相約在新莊宏匯廣場吃飯，後續再以送禮為由，將「乘號」引誘到新莊中央路上一處停車場。

埋伏在停車場周邊的32歲吳姓、31歲李姓同夥見「乘號」上當上車，便跟著尾隨進到車內，接著露出真面目，捶了「乘號」後，喝令他交出泰達幣，否則就不讓他回家。

「乘號」被控制行動下，只好匯款9萬元給對方，並將市值新台幣595萬餘元的17萬泰達幣轉出給對方，後續3嫌開著租來的轎車，在雙北四處亂繞，最終當晚9時許，連人帶車將「乘號」丟在桃園機場後，隨即離去。

轄區新莊警方後續接獲報案，調閱監視器展開追查，分別在30日晚間與前天（1日）在三重、新莊逮捕正要整理行李跑路的吳嫌、李嫌到案，詢後依妨害自由、強盜及傷害等罪嫌移請新北地檢署，經複訊後裁定羈押禁見，至於另名在逃的陳嫌，警方也已鎖定行蹤，持續查緝當中。

警方在新莊逮捕李嫌。（圖／翻攝畫面）

