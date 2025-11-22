知恩寺舉辦感恩授贈與蔬食小夜市 近千人共襄盛舉

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】嚴藏法林知恩寺22日舉辦「水陸空和平大法會」系列活動之「當願眾生・感恩授贈」暨「知恩小寺集・蔬舒福福小夜市」，活動以「護生感恩、健康環保」精神，結合物資捐贈、蔬食推廣、健康檢測與藝文表演之主題，融合宗教文化與社會關懷，吸引地方公益社團及在地鄉親近千人參與。

（圖／記者洪佳伶攝）

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、社會處處長林文志、虎尾鎮長林嘉宏、議員黃美瑤、雲林家扶副主任吳裕田等貴賓以及在地獅子會、扶輪社、法會物資受贈單位雲林家扶中心、雲林發展學園、創世基金會斗六院、孤挺花家庭關懷協會、特殊教育關懷協會等公益團體共23家蒞臨與會。

雲林縣長張麗善致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

知恩寺主持法師釋印可說明蔬食小夜市活動，源自於「水陸空和平大法會」其中「放生」法節，取其意義轉化為「蔬食護生」的實踐，以更符合時代的方式深化佛法慈悲教育。「護生」是一種生活方式的選擇，當我們選擇蔬食、選擇感恩，便是在修慧與培福。

知恩寺主持法師釋印可致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

張麗善縣長致詞肯定知恩寺以免費「蔬福妙齋券」發放的方式，實際行動推廣蔬食，讓善心循環。此活動與精神也與雲林縣府近年積極推動「吃當季、呷在地、減少碳足跡」的食農教育政策，實踐在地農業連結與永續飲食生活相呼應。謝淑亞副縣長表示，知恩寺以宗教力量結合公益行動，將慈悲化為具體的社會關懷，讓信仰不僅安定人心，也成為推動地方永續、共善共榮的重要力量。

（圖／記者洪佳伶攝）

今年「水陸空和平大法會」物資受贈單位包含雲林家扶中心、雲林發展學園、創世基金會斗六院、孤挺花家庭關懷協會、特殊教育關懷協會等公益團體共23家，雲林家扶中心吳裕田副主委代表受贈時，感恩表示：「社會關懷最可貴之處在於長期的用心與行動。知恩寺不僅捐助物資，更以法會的精神注入關懷，這是對雲林社福團體最實實在在的支持，讓弱勢家庭與學童都能感受到溫暖與希望。」

（圖／記者洪佳伶攝）

「蔬舒福福小夜市」現場湧進上千民眾，手持「蔬舒福福妙齋券」品嚐創意蔬食料理，活動現場香氣四溢，人潮絡繹不絕。除蔬食推廣外，知恩寺更倡導垃圾不落地，參與者可將垃圾交還購買攤商或自行帶回家，許多家庭帶著孩子前來體驗，學習對生命的尊重與愛護，減少碳排放、垃圾減量，守護地球的生活方式。

副縣長謝淑亞致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林家扶副主任吳裕田致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

（圖／記者洪佳伶攝）

（圖／記者洪佳伶攝）

（圖／記者洪佳伶攝）

（圖／記者洪佳伶攝）

孤挺花國樂團精彩演出。（圖／記者洪佳伶攝）