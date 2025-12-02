知情人士：德國外長下周訪華

（德國之聲中文網）路透社周二（12月2日）從兩位知情人士處獲悉，德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）將於下周訪問中國。此次訪華定於12月8日至9日進行。

今年10月，瓦德富爾臨時取消了既定的訪華行程，令德中關系一度陷入尷尬。德國外交部當時的解釋是，中方一直沒有確認瓦德富爾除與王毅外長會晤之外的任何其他會晤安排。

德國媒體分析，瓦德富爾受到冷遇的原因是他曾多次公開批評中國。在今年10月舉行的一次紀念德國同日本的友好關系會議上，他譴責“中國和俄羅斯正試圖改寫基於國際法的世界秩序。”

11月3日，瓦德富爾與中國外長王毅通了電話。德國外交部發言人稱，“雙方進行了非常良好且富有建設性的通話，……強調了繼續保持交流的意願。”柏林表示，雙方將盡快重新安排被推遲的訪華行程。

11月23日，在南非參加G20峰會的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與中國總理李強舉行了會面，梅爾茨宣布他將於明年年初訪問中國。

不過，德國外長對中國的看法似乎一如既往。前不久，瓦德富爾在柏林出席《南德意志報》舉辦的一場論壇活動時表示，對德國而言，“中國是伙伴又是競爭對手，同時我們之間存在制度性的競爭。”

作者: 德聞 (路透社)