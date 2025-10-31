知情人士+1？王子被逼問要公開了嗎...粿粿「嚇到尖叫」超真實反應曝

娛樂中心／綜合報導

粿粿與王子不倫戀遭爆。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿與范姜彥豐結婚3年，近來屢傳婚變，范姜彥豐29日大動作點名粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），引發外界震驚，兩人過往曖昧互動如今也一一遭挖。王子2021年參加運動實境節目《全明星運動會》，與紅隊隊經理粿粿、隊友胡釋安、胡祖薇有著好交情，4人去年底曾登上胡瓜YouTube節目《下面一位》，玩起交換禮物遊戲。

（左起）胡釋安與粿粿、胡祖薇、王子交好。（圖／翻攝自王子IG）

影片中，遊戲規則是每人抽一個名字作為交換禮物對象，可向對方詢問三個問題，再決定是否與對方交換禮物。胡祖薇抽到王子的禮物後，突然逼問王子感情狀態，脫口「你要公開了嗎」，讓現場氣氛瞬間緊張，除了王子一時語塞，一旁的粿粿也嚇到驚聲尖叫。如今這段影片再度被網友翻出，不少人看了直搖頭表示：「到處都是犯罪證據」、「太噁了，這時候就一堆朋友知道了……真的有夠噁心」，也有網友疑惑：「祖薇是那個知情人士嗎？」

胡祖薇（右二）逼問王子感情狀態，粿粿反應超大。（圖／翻攝自下面一位YouTube）

粿粿（左一）嚇到尖叫，還不小心滴口水。（圖／翻攝自下面一位YouTube）

范姜彥豐29日在社群平台點名粿粿與王子，氣憤表示「我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑」，還提到「身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用」，因此，除了粿粿與王子深陷感情風暴，兩人身邊好友也一一被網友點名有詭，女星簡廷芮正是其中之一。

不過簡廷芮今（31）日急發3點聲明切割，澄清自己沒有任何不正當的關係，近來生活重心全在家庭與工作，與當事人已經一段時間沒有聯絡，隨後簡廷芮老公也以17字強硬發聲：「希望別再有任何不實指控影響我的家庭。」

