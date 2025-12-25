知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因

張文隨機殺人近期引發討論。（圖／警方提供）





台北市19日傍晚發生重大隨機攻擊事件，27歲男子張文身穿戰術背心、配戴防毒面具，先後在台北車站M7出口及捷運中山站外丟擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成包括其本人在內共4人死亡、11人受傷，震驚社會。張文行兇後墜樓身亡，警方持續釐清犯案動機。

警方調查指出，張文交友圈狹小、個性孤僻，失業後多半足不出戶，但帳戶仍有零星資金流動，研判透過兼職維生。張文曾因酒駕於2022年遭空軍汰除，根據《CTWANT》報導，有知情人士透露，張文的個性強硬，「非常捍衛自身的權利」，軍中期間與長官、同袍多次發生衝突，因此難以融入團體生活。退伍後，張文曾任大樓保全，但屢與同事、住戶發生爭執，包括因水果分配問題爆發口角，最終在投訴下離職，之後未再有正職工作。

警方查出，張文名下4個銀行帳戶以郵局為主要使用帳戶，母親每季約匯款3萬元，另於去年底至今年初曾匯款10萬元，其餘小額入帳疑為打工收入。事件發生後，台北車站M8出口設立追思點，現場出現一束署名為「張嫌兄長」的花束，引發關注。花卡內容向英勇阻擋凶嫌、不幸罹難的余家昶致意，並感謝其母親展現的包容與大愛。

張文哥哥在卡片中提及，弟弟求學及軍旅期間疑曾遭遇霸凌，長期累積挫折與壓力。他寫道，有些人能將痛苦轉化為力量，也有人無法承受而做出踰矩之事，字句間流露深切自責與反思。

卡片上的內容署名「張嫌兄長」，向余家昶的家人致意。（圖／記者黃心亮攝影）

卡片中亦提到，社會輿論對加害者家屬的不同指責與看法，他表示皆能理解與尊重，並坦言這些話可能被視為作秀或乞求原諒，但對他而言，最重要的是親自向受害者家屬表達歉意與敬意。

最後張文哥哥寫下：「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，為這混亂的社會帶來一絲正義與善良。」短短文字未為暴力辯解，僅留下對生命逝去的哀悼，也讓追思現場多了一份沉重而無聲的反思。

