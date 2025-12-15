知情官員：美國仍要求烏克蘭放棄頓巴斯 作為與俄談判條件

美國、烏克蘭與歐洲官員今天(15日)在德國柏林舉行第二天會談，針對美國先前提出的俄烏和平計畫展開討論。一名烏克蘭知情官員透露，美國談判代表仍希望烏克蘭放棄合稱頓巴斯地區(Donbas)的頓內茨克州(Donetsk)與盧甘斯克州(Lugansk)控制權，作為與俄羅斯談判的條件。

法新社報導，該官員表示，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)「想要領土」，因此美國要求烏克蘭從上述地區「撤軍」，但遭到基輔拒絕。

廣告 廣告

自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，俄軍始終無法完全佔領頓巴斯地區。該官員表示，美國在這項議題上竟然表態支持俄羅斯，「讓人有點驚訝」。

根據基輔社會學國際研究所(Kyiv International Institute of Sociology，KIIS)今天公布的一項民調結果，有高達75%的烏克蘭民眾反對讓出頓巴斯。

此外，該官員指出，各方在柏林會談中也針對烏克蘭加入北約(NATO)、札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)未來以及烏克蘭舉行大選等議題進行討論。他並駁斥德國媒體稱烏克蘭放棄加入北約的報導，批評其內容「不是事實」。

該消息人士說：「他們尚未提供安全保障的細節；這是烏克蘭試圖釐清的問題之一。如果不是北約，那會是什麼？如果沒有這個答案，就不可能有關於北約的答案。」(編輯 : 廖奕婷)