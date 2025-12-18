「知時選課」營運前 公益先行 執行長李昱欣：行善當暖身

（生活中心／綜合報導）新闢網站教育平台「知時選課」預計，將於 2026 年第一季度正式上線，目前已進入內部測試階段。據悉，內測期間用戶回饋多以正向肯定為主，團隊也正依不同反應內容進行功能與課程體驗的調整與優化。

「知時選課」執行長李昱欣表示，「知時選課」是由具內容策劃與出版背景的專業團隊籌備，規劃以熟齡學習需求為核心，逐步推出線上與實體課程，並結合社群互動機制，提升學習的可近性與持續性。

圖／「知時選課」執行長李昱欣決定在平台正式營運前，積極參與公益活動建立形象。（「知時選課」提供）

李昱欣指出，雖然平台訂於明年正式營運，但是現已積極運作，並且先以參加公益活動當成起跑點暖身，而在日前參加了由泛美文教基金會主辦的「松山之春」公益活動。

「知時選課」平台同時還攜手合作夥伴「珠驤保健」及「澤生生技」共同投入。李昱欣表示，參與協辦的珠驤保健，還特別挑選熟齡族群關注的保健相關產品，回饋社區民眾。作為深耕複方草本精華研發的台灣品牌「澤生生技」也積極參與，與各界共同響應公益行動與健康教育推廣。

圖／澤生生技事業發展處處長 張恭銘、珠驤保健陳榮驤董事長 及「知時選課 」執行長李昱欣(圖左至右)，一起攜手做公益。（「知時選課」提供）

活動現場，珠驤保健於攤位提供一組市價約新台幣 2,000 元的優質保健食品組合供民眾購買，以實際行動支持公益推廣。

圖／張恭銘、陳榮驤 、李昱欣參加公益活動和松山區區長鄭朝元、博仁綜合醫院院長王丕傑合影。（「知時選課」提供）

「松山之春」活動主辦單位為：財團法人泛美國際文教基金會、臺北市松山社區大學。協辦單位為：珠驤保健有限公司陳榮驤董事長、紫青國際商會郭金耀會長。贊助單位及個人包括：澤生生技張恭銘、知時選課李昱欣執行長、鼎豐國際網路有限公司鄭博文執行長、大宇國際證券投資顧問股份有限公司張宇明董事長、中華海洋生技股份有限公司陳樹人總經理、大全聯中崙店。

