知本溫泉多數遊客當天來回 業者盼政府加強觀光行銷

冬天到了，泡溫泉很吸引人，曾被列為全國四大名泉勝地的知本溫泉區，上個月傳出水位下降，讓業者很緊張，但現在溫泉水又恢復了。14日一早，不少南部民眾趁著冷空氣南下，溫度降低，利用假日特地搭火車來泡湯。

高雄遊客林先生說道，「泡湯對身體很好啊。」

台南遊客陳先生則說：「等一下我們就回程了，我們專門來泡湯的。」

但大部份來泡湯的遊客都選擇當天來回，假日也才有7成左右住宿率。有業者認為，過去縣府在冬天還會舉辦溫泉祭，刺激台東縣冬天觀光淡季的旅遊，可是近年來以包裝在其他活動推廣，再加上今（2025）年國旅低迷，知本溫泉的觀光要恢復過去冬季觀光人潮的榮景，可能需要再加強行銷活動。

廣告 廣告

知本溫泉業者張經理指出，「因為旅遊結構的一些改變，例如說團體可能就變少了。」

台東縣交觀處處長卜敏正表示，「台東縣政府在新的年度，我們要推出泡溫泉送TTPUSH金幣的活動，我們透過更多的活動，鼓勵更多朋友們來到台東泡溫泉、拿金幣。」

業者也希望，縣府重新規畫溫泉區交通動線和旅遊環境，爭取遊客；而縣府則強調，會納入規畫，台東縣這個月還安排多項活動，也會包裝溫泉觀光旅遊。

更多公視新聞網報導

台東打造「慢旅」觀光 搶攻明年平日住宿補貼商機

上千赤腹鷹抵台東過冬 「國慶鳥」鷹群週末大會師

金崙溪溫泉旁搭帳棚挖廁所 台東縣府公告限期拆除

