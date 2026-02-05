知本老爺啟動33年來最大規模煥新 預約今年秋天嶄新開幕

知本老爺酒店三月啟動大規模煥新計畫，預計九月嶄新開幕。（知本老爺酒店提供）

記者鄭錦晴／台東報導

深耕台東三十三年，老爺酒店宣布啟動大規模煥新計畫，三月一日起暫停館內餐飲、溫泉與住宿服務，九月將以嶄新面貌迎接旅人回歸，體驗溫泉療癒時光。

知本老爺指出，因應當代旅人對深度體驗的追求，此次改裝跳脫傳統飯店修繕思維，聚焦在「體驗重塑」與「在地共感」；透過空間硬體的全面升級，結合南迴線的深度遊程，以及台東在地旬味的餐飲革新，從單純的住宿點，轉化為旅人探索台東生活風格的起點。

改裝重點鎖定三大體驗升級，首重餐飲革新，那魯灣自助餐廳將引入「產地到餐桌」概念，呈現台東風土滋味；次為親子友善空間，全新打造寓教於樂的兒童育樂室，提供結合玩中學的分齡教具，滿足現代家庭的放電需求；三為療癒場域再造，心采風呂與寬ＳＰＡ全面換上溫潤木質設計，營造沉靜放鬆的私密氛圍。

廣告 廣告

同時在公共空間導入友善環境建材，翻新機電設備以提升舒適度，透過食、遊、住的全面進化，提供親子友善度假空間、療癒溫泉浴場，回應旅人對質感度假的期待。

休館改裝期間，知本老爺服務不打烊，團隊將與「台東慢食創生基地」及「翠安儂甜點餐酒館」展開限時合作，由飯店主廚進駐，以在地食材呈現職人料理。