知本老爺3月起暫告別 啟動33年來最大規模煥新，與您相約在秋季 ！



知本老爺酒店宣布於3月1日啟動大規模煥新計畫，預計9月嶄新開幕。（圖／知本老爺酒店提供）





【旅遊經 洪書瑱報導】



東台灣第一家國際級的溫泉渡假休閒旅館，也在台東深耕33年、知本最具知名的溫泉酒店──「知本老爺」宣布於3月1日啟動大規模煥新計畫，預計9月重新開幕。而事實上於去年之際，知本老爺原規劃於去(2025)年2月10日至8月31日啟動全新「改裝計畫」，預計去(2025)年9月1日以嶄新風貌回歸，後公告延期原因為「發包作業程序調整」及「設計變更」等，讓此番最大規模煥新計劃整整延緩一年。知本老爺表示，因應當代旅人對深度體驗的追求，此次改裝跳脫傳統飯店修繕思維，聚焦於「體驗重塑」與「在地共感」。透過空間硬體的全面升級，結合南迴線的深度遊程，以及台東在地旬味的餐飲革新，知本老爺將從單純的住宿點，轉化為旅人探索台東生活風格的起點。



廣告 廣告

※.此番改裝三大重點升級：



一、首重餐飲革新，那魯灣自助餐廳將引入「產地到餐桌」概念，呈現台東風土滋味。



二、親子友善空間，全新打造寓教於樂的兒童育樂室，提供結合玩中學的分齡教具，滿足現代家庭的放電需求。



三、為療癒場域再造，心采風呂與寬SPA全面換上溫潤木質設計，營造沉靜放鬆的私密氛圍。









知本老爺酒店露天溫泉浴場「星月風呂」。（圖／知本老爺酒店提供）





此外，也同步於公共空間導入友善環境建材，翻新機電設備以提升舒適度，透過食、遊、住的全面進化，回應當代旅人對質感度假的期待。針對此次休館改裝「大修」，知本老爺表示，期間服務不打烊，團隊將移師至「台東慢食創生基地」及「翠安儂甜點餐酒館」展開限時合作，由飯店主廚進駐，以在地食材呈現職人料理，延續老爺款待精神。而知本老爺於3月1日起暫停館內餐飲、溫泉與住宿服務，預計9月以全新面貌，迎接旅人回歸，來體驗專屬台東的療癒時光。







