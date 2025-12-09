知本路邊「溫泉露頭」煮蛋夯！ 國產署︰會要求業者處理掉

10分鐘內小池內的蛋從一堆變三堆，原來是愈來愈多人加入。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕近來臉書尋找溫泉的粉絲團都發現了一個路邊「新露頭」，停車後步行不到10秒就能到達，實則大小僅適合煮蛋，即使如此每天還是會有民眾陸續前往煮食。但地主國產署則表示，此地原為飯店不再續租後尚需點交，「如果有池子恐發生危險會更麻煩，會要求處理掉」，看來煮蛋要趁早。

「新露頭」地點就在高野飯店旁的空地，民眾驅車到194線停下就能走到，近來十分熱門，甚至是因「免費新景點」，不少民眾早、晚前去煮食。這原為富野飯店向國產署承租10年並做為景觀造林，以間隔林後的餐廳，近日園林已拆除準備還回國產署。

富野飯店表示，當年承租時，地上就有個不斷冒出泉水、熱煙的小洞，因此就將此以造景圍起，也因其不停冒煙更能塑造溫泉鄉意象，當年原貌即是如此。而國產署南區分署則表示，據合約，在還地時需以原地貌返還，如果當地有個溫泉池會要求處理掉，否則萬一造成民眾危險得不償失，相關細節會在點交時再釐清。

無論是廠商或是地主國產署比較擔心的是民眾在發生危險後的責任歸屬問題，這一小窪溫泉也極有可能隨時不保，再者，該池究竟是本來地下即有露頭，或是「溫泉水管破裂」造成，雙方亦未得知，倒有附近民眾表示是飯店挖井失敗殘留遺址，只是規定要「原貌返還」，飯店只能簡單圍起不讓民眾靠近、無法再設阻攔設施，但民眾當然見到就自取使用，目前算「權力真空帶」。

由於是在大馬路邊就不停冒出熱氣十分明顯，許多路過民眾都會自動停下還見人煮食，不少路人見狀去而復返、卻帶著2盒蛋跟著煮。民眾說，知本行銷多年還不見效果，這種新鮮的小景觀不僅免費又實用，吃力的宣傳知本溫泉，人氣還不比上這一小池。早晚陸續有民眾煮食宛如小集市，煮食的民眾說「這種東西要多一點才對」。

由於相較許多露頭都在山區難以靠近，但此處卻看似「溫泉水管破裂流出熱泉」的工地狀，照片被民眾拍下後以「發現新露頭」公布於粉絲團也引起許多網友笑看此事。網友說，看來不知是哪家飯店抽水井，還是水管破裂還被說成新露頭，「如今溫泉難尋，突然來這麼張照片也實在搞笑」、「最好有在平地上且車就能停一旁的溫泉露頭」。

不少民眾陸續加入煮食行列。(記者劉人瑋攝)

路邊的煮蛋池，未來可能不保。(記者劉人瑋攝)

自備鰹魚味醬油加上溫泉蛋。(記者劉人瑋攝)

