知本7旬婦遭撞亡 警方增畫減速標線 民眾看法兩極

台東市知本路一段上月發生重大行人事故，縣警局於該路段增畫「視覺化減速標線」，以視覺收縮效果提醒駕駛減速慢行。（蕭嘉蕙攝）

台東市知本路一段上月發生7旬婦人穿越馬路遭直行車撞擊致死，該路段因筆直順暢、車速快，交通事故頻發，行人通行安全再度引發關注。台東縣警察局近日針對此區及市區部分事故熱點增畫「視覺化減速標線」，不過民眾對此看法兩極，長者甚至疑惑「像蜈蚣的線是什麼？」

為降低事故風險、示警駕駛減速慢行，台東縣警察局依據車速情況、接近路口以及肇事頻率等指標盤點全縣道路，陸續增畫「視覺化減速標線」。標線長100公分、寬20至30公分，以白色平行四邊形沿行車方向後斜45度畫設。

「視覺化減速標線」長100公分、寬20至30公分，以白色平行四邊形沿行車方向後斜45度畫設。（蕭嘉蕙攝）

縣警局交通隊長吳昇忠指出，社會大眾對於固定式測速照相普遍反感，因此改以提醒性的標線取代而代之；知本路一段因近期發生重大行人事故，被列為畫設路段。

不過，民眾對此措施看法不一。陳姓通勤族坦言，他根本沒注意到標線的存在，且「看不懂是什麼意思」，應設立文字標誌，會比路面線條更清楚；王姓長者也說，看起來像「蜈蚣的線」，不知道是什麼。另有林姓民眾則持不同意見，他認為標線能引導駕駛放慢速度、注意前方路況，「比單純標誌更有效」。

吳昇忠說明，標誌牌通常是「瞬間提醒」，駕駛往往一眼掃過容易忽略；視覺化減速標線使駕駛在行進間感受到「路面變窄」，不自覺放慢車速，具持續性效果。

