知法犯法！中和分局小隊長酒駕遭逮 下場曝光

即時中心／綜合報導

新北市中和分局一名許姓小隊長12月20日輪休期間，駕車行經台北市萬華區華翠橋下時，遭北市警攔查，酒測值超標，涉嫌公共危險罪，已移送台北地檢署偵辦。中和分局強調，許員身為執法者卻知法犯法，嚴重損害警譽，依規定從重予以一次記二大過免職處分，並報請核定。分局長也自請處分，並啟動內部調查，強調警紀零容忍，絕不護短。

新北市中和分局一名小隊長涉酒駕。中和分局表示，許姓小隊長於12月20日輪休期間，下午2時10分許自行駕車行經台北市萬華區華翠橋下，遭北市警保安警察大隊員警攔查，經實施酒精濃度檢測，酒測值超標，涉嫌公共危險罪，全案依法移送台北地檢署偵辦。

中和分局指出，許員身為執法同仁，理應以身作則，卻知法犯法，行為已嚴重損害警察形象與社會觀感，經審慎檢討後，依《警察人員人事條例》及《公務人員考績法》規定，從重予以一次記二大過免職處分，並報請警察局轉陳市府核定。

除對當事人嚴懲外，中和分局也同步檢討內部管理責任。分局長已主動就督導不周自請加重處分，以示負責；另針對車輛管理、人員管控及相關監督機制是否存有疏失，已正式啟動行政調查，將嚴肅追究相關主管考監責任，強調絕不包庇、也不護短。

中和分局強調，警紀是警察體系的根本，未來將持續於各項集會、勤前教育及內部宣導中，加強法治觀念與酒駕零容忍教育，杜絕僥倖心態。對於員警違法違紀案件，必定秉持從嚴、從速原則處理，以實際行動維護警察專業形象，確保民眾對警察的信任。

