知法犯法？台中1女警放話對盧秀燕「腦門開三槍」 市警局：斷然汰除

近期張文兇殺案，引發社會人心惶惶，警方大舉出動維持治安；但就在此時，台中竟有一名女警帶頭作亂，聲稱要對市長盧秀燕「腦門開三槍」，恐嚇言論惹上麻煩，不僅被地院裁定羈押，台中市警局也宣布，即刻將人「斷然汰除」。

言論過頭！近期張文案引發國際社會高度關注，各地也出現數起模仿效應犯案；不過更糟的是，本該維持治安、穩定民心的警察，竟也有人「亂來湊」。

一名台中市警局第二分局25歲女性偵查佐，就在網上放話要對市長盧秀燕「腦門開三槍」，還附上被破壞的盧秀燕看板，恫嚇意味濃厚。

不過現在這名女警，要為自己過激的言論付出代價了；檢方認定其脫序行為有「反覆實施」之虞，向台中地院聲請羈押獲准。另外該女警所屬的第二分局也宣布從嚴處分，即起將女警記二大過免職、斷然汰除，端正警紀，以昭公信。

第二分局重申，警察身分不因下班或使用私人帳號而有所區隔，任何涉及恐嚇、威脅、失當或影響社會觀感之言行，均不允許；台中警隊對於警紀要求一向採取「零容忍」立場，絕不護短姑息，從嚴行政究責、絕不允許「帶頭作亂」情事存在。

女警過激言論惹議。（圖／翻攝自Threads）

