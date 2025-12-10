知法犯法！學習律師酒駕撞死人賠1200萬 高院改判4年半

台大畢業的學習律師鄭皓文酒駕撞死人，賠償家屬1200萬請求判緩刑，高院今改判4年半徒刑，可上訴。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕知法犯法！名校台大法律系畢業的學習律師鄭皓文(原名鄭兆宇)，前年酒駕開賓士車上路，在北市文山區撞擊3輛轎車，造成高姓駕駛死亡，酒測值高達0.83毫克，台北地院國民法官庭重判7年半徒刑，鄭男上訴高等法院主張，已賠付1200萬元給家屬，並2度起身向家屬道歉，請求高院給予緩刑，但家屬痛批，鄭男造成家屬重大傷痛，無法原諒酒駕犯行，不同意給予緩刑，高院今輕判4年半徒刑，可上訴。

檢警調查，前年5月5日晚間7時至6日凌晨2時，當時25歲的鄭男在KTV與律師事務所同事用餐、喝酒，散會後，鄭男獨自漫步街頭，還因不勝酒力而倒臥街頭。

不料，清晨5時20分，鄭回到台北市松山區南京東路4段附近，找到停放的賓士車，酒駕上路，準備回到他位於文山區的住處。

清晨5時39分，鄭男酒駕行經國道萬芳交流道，往台北市文山區木柵路4段出口時，因酒精作用，失去正常判斷力與反應能力，超速行駛，先失控擦撞路緣而彈飛至出口處對向車道，進而撞擊在路口停等紅燈的3輛轎車，造成其中一輛休旅車高姓駕駛被撞，送醫急救後，當天上午6時51分不治。

鄭男亦送醫急救，醫院進行抽血後，發現酒精濃度達166mg/dl，換算呼氣酒精濃度測定值為每公升0.83毫克，檢方依酒駕致死罪嫌起訴鄭男。

台北地院國民法官以他身為法律人、擔任學習律師，竟知法犯法，且未全部坦承犯行，重判7年6月。鄭認為量刑過重，上訴高等法院。

鄭男審理時當庭對家屬表示歉意，對發生車禍很後悔；鄭男的律師主張，鄭男當時是學習律師不應做為判刑加重的因素，請求考量鄭已賠付1200萬元且認罪，之前無前科，請求高院判決緩刑，以啟自新。

家屬庭後受訪批評，鄭肇事後，一開始連簡訊道歉都沒有，後來，連到家裡樓下探訪、家中拈香唸經、看死者的骨灰等，竟都要錄影，欲當成法庭上有悔意的證據，家屬感受不到鄭男有真誠的悔意，「鄭都是在演戲」，雖然達成調解，但家屬無法原諒鄭酒駕撞死被害人，死者母親還因悲傷不幸過世，不同意高院給予緩刑。

台大畢業的鄭姓實習律師酒駕撞死人，賠償家屬1200萬請求判緩刑，高院今改判4年徒刑，可上訴。(記者楊國文攝)

