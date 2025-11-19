知法犯法！新北警校園約砲9人還拍片上傳X 10萬元交保

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

一名新北市男子與同志在台北市某校園約砲後，竟將自拍影片上傳社群讓大眾瀏覽，在民眾發現約砲地點後，校方隨即報案。台北市警局大安分局獲報追查，竟發現帳號持有者是新北市警員自己人，報請台北地檢署指揮偵辦，檢察官在昨（18）日晚間依妨害風化等罪嫌，諭令該警員10萬元交保。

新北警員在校園約砲九人後，竟將性愛影片分享至社群平台X上，遭諭令十萬交保。（示意圖／Unsplash）

據了解，該名警員曾因辦案有功而獲獎；他在今年間陸續約了9名同志前往學校發生性行為，並錄下性愛片段上傳至社群平台X，儘管影片人物皆未露臉，但仍被民眾認出校園背景，促使校方報警處理。

檢方獲報後追查該X帳號，發現帳號擁有者確實為該警員，遂在昨日以涉嫌《刑法》妨害風化罪中的公然猥褻、散布猥褻物品等罪嫌將該名警員約談到案，檢方將持續追查性愛片當中的9名男子身分，確認受否有涉及妨害性自主以及未成年等問題。

◎《FTNN新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

