知法犯法？李貞秀嗆收「2道金牌」拒拆 梁文傑：法律上送達就產生效力

記者盧素梅／台北報導

中配立委李貞秀國籍爭議未解，內政部長劉世芳日前表示還沒看到退籍申請書，認定其沒完成擔任立委的程序。李貞秀今（11）日受訪時直呼，岳飛12道金牌，目前她接到兩道了，「我真的收到兩份內政部的」，但是自己打都沒打開過。對此，陸委會副主委梁文傑今（12）日表示，內政部說已經三次發函了，那他也看到李貞秀說他確實有收到兩次公文，但都沒有打開，他說他沒有打開。「在我們法律上就是有送達，送達就產生效力，那所以這個部分就是由內政部去認定。」

廣告 廣告

劉世芳11日接受Yahoo網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪。談及李貞秀國籍議題，她表示，放棄國籍一定要本人辦理，她跟李貞秀沒有親戚關係，要如何幫忙放棄，「我覺得她隨便講講」；且內政部今年2月2日前就雙掛號寄送「國籍法」第20條規定到李貞秀的戶籍地址，因此李貞秀是明知故犯、知法犯法。

結果，李貞秀受訪時囂張表示「我還真的接到了，然後我還在數，我說岳飛12道金牌，目前我接到2道金牌了，我真的收到2份內政部的，但我要說老實話，我打都沒打開過，因為你知道就是那個中華民國內政部，他們在知法犯法，所以我就沒有回應。」

對此，梁文傑下午在陸委會例行記者會回應時表示，她在台灣的身份，在陸委會看來是跟其他的有類似問題的中配是一樣的，去年整年大概有1萬2000人有類似的狀況，所以不會特別對她有不一樣的待遇，陸委會對其他的這些有類似狀況的中配怎麼做，就怎麼做，所以這個事情跟兩岸關係條例沒有什麼關係。

梁文傑並表示，至於李貞秀的申請算不算符合法律程序的申請，這個是由內政部來認定，內政部說已經三次發函了，「我也看到李貞秀女士說她確實有收到兩次公文，但她都沒打開，沒有打開，那表示她有收到，在我們法律上就是有送達，送達就產生效力，所以這個部分就是由內政部去認定。」

更多三立新聞網報導

李貞秀參選資格有問題？陸委會坦言「選務有漏洞」：年後進行跨機關協調

不只雙重國籍！邱垂正指李貞秀「雙重戶籍」違規 民眾黨團：刻意誤導

李貞秀再爆「雙重戶籍」！邱垂正指違反兩岸條例：連參選資格都有問題

國台辦稱李貞秀案「打壓中配」陸委會反擊：實際上是陸方損害她參政權益

