知法犯法！桃園地檢女檢察官洩密給詐團律師男友 遭職務法庭罰俸10個月

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

桃園地檢署女檢察官吳亞芝，涉嫌傳送未經公開的書類資料給擔任詐團律師的男友朱一品，因此遭監察院彈劾，被送懲戒法院。職務法庭審理後，今（26）日判決吳亞芝罰俸10個月，可上訴。

桃園地檢署女檢察官吳亞芝，涉嫌傳送未經公開的書類資料給擔任詐團律師的男友朱一品（圖／翻攝googlemap）

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威等人涉嫌洩密給詐團，起訴鄭鴻威、朱一品在內等16名律師，調查發現桃園地檢署候補檢察官吳亞芝，涉嫌在檢方偵辦案件期間，非公務使用「書類系統」查詢資料，並將未公開的書類資料傳給男友朱一品。

廣告 廣告

吳亞芝雖未遭刑事追訴，但監察院調查後，認為她即時監看鄭鴻威在「琦勝勝與他的快樂組員」LINE群組的派案後，鼓吹朱一品加入詐團律師團，並搶接集團案件，甚至還傳送未公開的資料給予朱一品，知法犯法，因此於今年3月對她提出彈劾，送至懲戒法院，並建請免職，法務部也將吳亞芝送職務法庭。

職務法庭審理時，吳亞芝辯稱當時監控非「派案群組」，宣稱該群組只是聊生活、律師瑣事。鼓吹男友朱一品加入詐騙圈，只是他們之間的私密用語，用字遣詞不精確，只是想鼓勵朱一品多接案，並非要求他加入詐騙集團工作。職務法庭審酌後，今日宣判吳亞芝罰俸10個月，約1百萬元，全案可上訴。



更多FTNN新聞網報導

九州洗錢案律師齊轟「武器不對等」！要求完整數位採證 檢方：需兩週時間

九州集團洗錢案拚明年7月結辯 法官拍板神回：不這樣我任期內也審不完！

涉「88會館」案懲戒定讞！檢察官黃錦秋遭免職 改任北檢觀護人

