知法犯法? 警騎重機轉彎未禮直行車 分局不護短將開罰

警車轉彎卻沒禮讓直行車，駕駛按喇叭示意提醒，反而被員警攔了下來！員警強調，自己是在執行公務，加上轉彎車禮讓直行車，並非「帝王條款」，反而被民眾質疑沒開警笛，甚至「知法犯法」，中和分局表示，同仁處理事故途中，未開啟警示燈或鳴笛，行使道路優先權，因而沒禮讓直行車，將依規定舉發開罰。

民眾開車來到十字路口，眼見警察騎乘重機左轉彎，卻沒禮讓直行車先過，按了喇叭示意，反遭員警攔停。員警強調轉彎車禮讓直行車，並非絕對，更不是「帝王條款」，況且自己是在執行公務，反讓民眾質疑沒開警笛。彼此為了直行車，有沒有絕對路權，起了爭執，員警似乎惱羞成怒，祝對方「行車平安」後，摸摸鼻子走人。

警稱轉彎車禮讓直行車非絕對 還說自己執勤中反遭民眾質疑沒開警笛（圖／社會事新聞影音）

事發在中和安平路與宜安路口，綠燈剛起步民眾開車直行，針對直接左轉彎的警車按喇叭，雙方你一言我一語，只是畫面傳到分局手裡，員警被認定「違規在先」，依法製單舉發。中和分局交通組組長吳伯書表示「同仁前往處理事故途中，未開啟警示燈或鳴笛，行使道路優先權，轉彎車未禮讓直行車認已違反，道路交通處罰管理條例第48條，本分局依法舉發。」

員警攔停按喇叭駕駛 分局認定員警轉彎未禮讓直行依法開單舉發（圖／民視新聞）

轉彎車未禮讓直行車，依道交條例48條，員警將被處以600到1800元罰鍰，也因為情緒控管不佳，面臨行政處分，員警針對違規項目和民眾爭辯，這回看來是踢到鐵板了。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

