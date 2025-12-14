知法犯法！ 高雄員警酒駕撞車 記2大過免職

張姓員警在家中喝酒後，還開車出門找朋友，結果卻在路上追撞前車。（圖／東森新聞）





高雄覺民派出所的一名40歲張姓員警，12日晚上在家中喝酒後，還開車出門找朋友，結果卻在路上追撞前車，張姓員警見到其他分局員警到場處理時，緊張的表示，「不好意思學長，我也是同事」，才發現原來男子就是自己人，而他酒測值0.65，除了依公共危險罪送辦，也被記2大過免職。

一輛黑色自小客高速開在建國一路，擦撞前方慢車道黑色轎車後，肇事車輛還往前開，被撞的黑車，因為撞擊力太大，車殼零件直接掉了下來，被害車主開門後，整個人一度彎下腰來，看起來身體相當不適，隨後肇事者走了過來，他竟然就是覺民所的張姓員警。

當地民眾：「走來要去問他了。」

闖禍之後，穿著白色短褲短袖上衣的張姓員警，接著走過來關心，查看被他撞的車輛及人有沒有怎樣，不久警方獲報也來了，發現肇事的就是自己人。

事發在12號晚上11點半，40歲的張姓員警在家裡喝酒後，開車出門要找朋友，卻在建國一路追撞前車，警方到場後查出是自己人，扯的是張姓員警酒測值0.65，被記兩大過免職。

當地民眾：「很可惡咧怎麼說，又要抓善良的百姓，然後自己又不安份守己。」

當地民眾vs.記者：「警察喝酒就不行了！（怎麼說？）本來就不行了，你在做警察的人，這算是你的職務，對不對喝酒就不行啊。」

這起車禍雙方都只有車損，重回現場，還能看到車殼零件碎片遺留在原地，肇事是40歲的張姓員警，酒測值0.65毫克，他從警15年來，曾幫失智者找回機車，他工作表現正常沒有異狀，一年前才調到覺民所，結果因為酒駕被免職，酒駕零容忍，身為員警，明知不能喝酒上路，卻知法犯法，丟了鐵飯碗。

