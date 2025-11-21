知海親海再愛海 黃偉哲：打造台南「與海共生」好所在

台南市政府近期榮獲2025海洋教育推手「地方政府獎」特優。（圖／翻攝自台南市政府官網）

台南市長黃偉哲今（21）日表示，台南是一座「與海共生」的城市，市府長期推動海洋教育，希望把海洋教育融入日常生活，讓學生「知海、親海、愛海」，了解海洋的力量，繼而認同家鄉。

台南市政府對海洋教育長期著墨甚深，像在南區喜樹國小就設立「戶外教育及海洋教育中心」，這裡召集了經驗豐富的校長與教師組成諮詢輔導團隊，並充分利用台南綿延69.3公里的海岸線來發展豐富的養殖漁業和漁村文化教材，像是有孔蟲桌遊、食魚教育、海洋詩徵件等活動。

廣告 廣告

近期台南市更進一步榮獲教育海洋教育推手「地方政府獎」團體特優，這可是全國唯一「六連霸」紀錄的地方政府。黃偉哲更進一步細數，台南市除了攜手漁會、台江國家公園及海洋委員會等單位形成海洋教育網絡外，目前也夯不啷噹累計研發了123 件海洋教材與教案，內容涵蓋SDGs（聯合國永續發展目標）、在地文化與氣候行動，並結合教科書進行領域融入，讓不論學校是否坐落沿海的老師都能獲得教學支持。

台南市政府召集不少教師設計了系列海洋課程讀本。（圖／翻攝自台南市戶外教育及海洋教育中心臉書粉絲團）

除了團體獎外，官田區隆田國小校長林佑霖也獲得海洋教育推手「個人獎」，他就喊出要成為海洋教育「終身實踐者」，未來將持續深化及創新課程，引導學生以更開闊的視野理解海洋、懂得珍惜周遭環境，做出負責任的行動。

台南市長黃偉哲（圖）直指台南市是一座與海共生的溫情城市。（圖／方萬民攝）

黃偉哲強調，在台南這座「與海共生」的城市中，從歷史文化到自然生態都跟海洋脫不了關係，如今透過課程設計、場域體驗與跨局處合作讓學生「知海、親海、愛海」並獲得教育部得獎肯定，未來將持續深化課程內容與場域特色，培養具備海洋素養與永續行動力的下一代。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／勞動部公文讓法官、檢察官哭笑不得 竟要求開庭別太密集以免律師過勞

才剛報到7小時就逃兵！ 26歲替代役男「上廁所落跑」躲回家睡覺

鹿港小吃店「7人分食1份蚵仔煎」 老闆無奈祭新制：每人需點1份餐