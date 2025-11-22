知華派開嗆「電視上的中國通全是老古董 2025年的中國你們懂甚麼？」
前東京都知事、國際政治學者舛添要一（76歲）在21日更新的YouTube頻道中，針對最近因為首相高市早苗「台灣有事」發言而惡化的日中關係，電視上連日請來的「中國專家」發表看法，他直言「聽了真的很不舒服」。舛添表示：「這些所謂專家，大部分都是10年、20年前去過中國的人，現在的中國他們根本不了解，卻在那邊說得頭頭是道。」
舛添指出，電視台常邀請的中國專家不是老派學者就是退休記者，他們的知識停留在胡錦濤、溫家寶時代。「現在的中國已經完全不一樣了！經濟成長放緩、民營企業被整肅、年輕人躺平、房地產泡沫、地方政府債務危機……這些現實他們根本不知道，還在那邊用舊思維分析習近平會怎麼做。」舛添說自己「幾乎每個月都去中國，跟省部級幹部直接吃飯」，因此最有資格說話。
他特別批評某些專家還在說「中國經濟很快就會崩潰」「習近平政權搖搖欲墜」這種話術，舛添怒嗆：「你們多久沒去中國了？2025年的中國，監控系統更強大、數字人民幣普及、軍事現代化加速，政權穩定度比10年前還高！這些過期知識只會誤導日本民眾。」
舛添強調，現在的中國年輕人雖然失業率高，但民族主義更強烈，一旦台海或尖閣有事，他們絕對不會像過去那樣軟弱。「電視上那些專家還在說『中國不敢動武，因為經濟會完蛋』，這完全是過時了！習近平已經把『戰狼外交』變成常態，經濟脅迫說用就用。」
最後舛添呼籲日本媒體：「請找真正了解2025年中國的人來解說，而不是請那些『以前很懂中國』的老人家。」他自嘲說：「雖然我也被歸類為知華派，但至少我還在第一線跑，知識是最新鮮的。」這段發言一出，立刻在日本網路上引發「舛添又在自誇了」，「但他說得有點道理」的兩極討論。
更多udn報導
MLB／大谷太強了！美媒為他創新詞：Ohtanic
日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝已買到票
82歲女醫靠一碗無鹽蔬菜湯「不吃藥就能降血壓」
月世界垃圾山主謀!里長推給兒「狗咬狗一嘴毛」
其他人也在看
陸禁日令擴大電影被延期 音樂會「遭便衣警闖入取消」
日本首相高市早苗近日一番「台灣有事論」惹怒北京當局，祭出旅遊禁日令，呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」，不少前往日本的航班首當衝擊。而先前傳出大陸片商決定暫緩上映日本電影，以免票房慘烈，不少日本音樂人、藝人在大陸的活動也接二連三遭取消，日本爵士樂手鈴木良雄（Yoshio Suzuki）近日在北京舉行音樂會，彩排時被便衣警察闖入，要求取消活動。中時新聞網 ・ 23 小時前
暗示可對日動武？中國引聯合國憲章「敵國條款」遭批雙標
針對日本首相高市早苗「台灣有事」發言，中國連日來激烈抗議，官方也持續帶風向，將日方立場說成「侵略」。中國駐日大使館週五（11/21）更在社群媒體發文，引用《聯合國憲章》中的「敵國條款」，似乎暗示中方可對日動武。太報 ・ 1 天前
中國客不來了？日本商家淡化外交爭端對旅遊業影響
法新社今天(25日)報導，自從北京因為外交爭端發布旅遊警告後，東京的店家發現中國客的人數減少了，但是他們對此並沒有過度擔憂。 自從日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)這個月發表有關台灣的言論後，北京與東京關係持續惡化，引發了對於高級精品店、麵食餐館和飯店等遊客消費場所受到影響的憂心。 但東京的商家大致上對此蠻不在乎。 東京首飾店的經理伊藤(Shiina Ito)表示，「雖然中國客人變少，但日本顧客來店裡倒是變得容易些了，所以我們的銷售並沒有真的下滑」。 在她位於東京傳統的淺草區(Asakusa)的店舖，中國客通常佔了她半數的客人。日本的許多旅遊與零售商店非常仰賴中國遊客，從壽司到護膚產品的各式商品，他們的平均消費要高於其他外國觀光客。 在某些飯店、設計師服飾店甚至是藥局，都備有能說中文的店員，百貨公司也常有中文標誌。 位於東京高檔的銀座區(Ginza)、在Instagram享有人氣的烏龍麵店經理山本(Yuki Yamamoto)表示，在中國警告公民不要到日本之後，這幾天來他並未注意到在銷售上有任何立即影響。 山本表示，「我認為沒有出現任何突然的、大幅度的變化」，儘管他估計，中央廣播電台 ・ 1 天前
中國駐日使館引《聯合國憲章》傻嗆「有權直接對日動武」遭狠打臉
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日中關係近期因日本首相高市早苗「台灣有事」言論加劇緊張，北京祭出一連串報復，繼呼籲民眾勿前往日本旅遊後，19日再宣佈暫停日本水產，中國駐日大使館也引述《聯合國憲章》的敵國條款，暗示中國有權直接對日本採取軍事行動，不用安理會授權。不過，一篇貼文卻慘遭美日台網友洗版打臉。 中國駐日本大使館21日在社群媒體X（前推特）官方帳號以日文、中文引述《聯合國憲章》的敵國條款指稱，該條款規定若德義日等法西斯或軍國主義國家再次實施侵略政策任何步驟，中法蘇英美等聯合國創始成員國有權直接對其實施軍事行動，不需要安理會授權，這篇貼文遭到許多美日台網友湧入打臉，留言直呼：「早過時」。 有網友表示，這是過渡性條款，日本、德國已加入聯合國，是享有主權平等的正式成員國，且1995年聯合國大會第50/52號決議明確指出敵國條款等規定已過時，國際普遍共識認定早無效力，有網友說：「不是早廢除了嗎，早就成『歷史文件』了」、「該條款於1995年開始，被國際主流默認為死條款，雖未廢除但已不具備法律效力，你把這條款拿出來能嚇誰？」 另有網友提到，當時簽訂聯合國憲章的創始國是中華新頭殼 ・ 1 天前
中國比特幣礦機巨頭比特大陸 傳遭美國調查國安風險
全球比特幣挖礦機供應商巨頭比特大陸（Bitmain）傳出近月成為美國政府跨部門調查的核心對象，評估其設備是否可能對美國國家安全構成威脅，甚至涉及能否被遠端操控，用於監控或破壞關鍵基礎設施。中時財經即時 ・ 1 天前
中日互槓燒不停！高市早苗首回應：與中方雙邊關係「方向不變」
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國大陸強烈反彈，高市於風波後今首度回應表示，她先前與大陸國家主席習近平確認的雙邊關係大方向「毫無改變」，而日方對「存亡危機事態」的立場也沒有改變。中天新聞網 ・ 1 天前
中日情勢緊張 大陸駐日使館首引述聯合國憲章敵國條款
大陸駐日本大使館21日在社群平台X上正式引述《聯合國憲章》的敵國條款，指出該條款規定德、義、日等法西斯或軍國主義國家的任何一國有再次實施侵略政策的任何步驟，中、法、蘇、英、美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。此舉被視為對日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）日前針對「台灣有事」發言的正式回應。中天新聞網 ・ 1 天前
管中閔曝11年前北京APEC內幕 張志軍深夜突訪蕭萬長
下屆亞太經濟合作組織（APEC）領導人峰會明年11月深圳登場，北京方面公開表示，台灣如果想與會，必須遵守「一個中國」原則。曾參與3屆APEC的台灣大學前校長管中閔回憶，2014年出席北京APEC時，大陸未刻意打壓台灣，或有任何矮化言行，他還爆料時任國台辦主任張志軍，深夜突然造訪我方代表蕭萬長。中時新聞網 ・ 1 天前
國史館長：台灣存在價值是成為一個最了解中國的國家
國史館與財團法人李登輝基金會22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」；國史館長陳儀深致詞表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識。中時新聞網 ・ 1 天前
影／別把禮儀忘在登機門！感恩節將至 美政府推廣告籲搭機文明
美國感恩節假期將至，在大量旅客湧向機場之際，聯邦政府呼籲民眾不要只檢視護照與行李，也包括搭機時的行為舉止與穿著。聯合新聞網 ・ 1 天前
串聯北臺灣重大交通建設 中央、地方共同發展
行政院長卓榮泰22日出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮時表示，此項工程具有雙重意義，第一，採高架立體化方式改善新北市-苗栗縣路段平交路口，未來行經車輛不需在路口等待紅綠燈，提升行車效率及用路安全；第二，串聯北臺灣重大交通建設，如臺北港、淡江大橋、桃園國際機場，建構北部地區非常完整的交通廊道。中時財經即時 ・ 15 小時前
退票50萬張還是去日本！中國人小紅書爽打卡
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗拋出「台灣有事說」，引發中日兩國關係降至冰點，中國官方呼籲公民避免前往日本旅遊，大批赴日旅行團取消，飛往日本機票遭取消近50萬張。但在社群平台上，還是有部分網...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前