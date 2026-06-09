知識分子為何跟侵略者一鼻孔出氣
⊙盧郁佳
陸委會指中共「海峽論壇」為統戰平台，禁縣市長參加。藍委陳玉珍批缺乏自信，「怎麼不認為我們也可以統戰他們？」
她把中國講成人人平起平坐的民主天堂，但中共什麼時候讓狗上桌吃飯了？鄭習會不給黑頭車，鄭麗文就只能忍辱假笑搭巴士。鄭麗文講稿先送審「勿打壓臺灣國際空間」，中共沒要讓你講。才講5分鐘、1/3，中共就掐斷直播，驅離記者清場。新華社把鄭麗文3,200字閹成650字，中華民國全蒸發，專替「中華民族偉大復興」、「九二共識」背書而已。
為什麼中國沒有新聞自由，為什麼要言論審查？方便中共消滅它要消滅的對象，包括中華民國。鄭麗文被封口殷鑑不遠，陳玉珍還大言不慚要逆統戰。對中外交是複雜國安戰略，國際政治博弈有組織、專業、計畫、步驟。不是陳玉珍自許蘇秦、出一支嘴就可感化中共拋棄帝國主義侵略。
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政治系教授翁履中「善意解讀是雙方事先已約定好公開談話的時間，因此超時（中共）自然會進行清場。不過也有一種可能性，本來你的人氣就不夠了，卻要長篇大論，因此直接切斷直播的宣傳機會」。
要是約好5分鐘，翁履中豈非指控鄭麗文打假球？
無論中共侮辱誰，翁履中都會證明這人該受侮辱。為合理化中共打壓，不惜降智發明外交場合「人氣不夠就會被噴乾冰下台」的獨見創獲。
這兩個藉口，只是在否認最明顯的事實：中共只要鄭麗文身上作為侵略工具的部分，其餘扔垃圾桶。海峽論壇也只有中共統戰你，你無法統戰中共。
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無論中共要打誰，龍應台同樣會證明這人欠打。把戰爭威脅歸罪民進黨硬碰硬：「當一個更強的霸凌者威脅你的時候，難道不應該先嘗試去緩和局勢嗎？」符合中共「一切責任歸於美方」論調，龍應台只是在否認最明顯的事實：馬英九試過了。馬大幅裁軍、擱置造艦，百般討好；但中共只趁機加速侵略軍備。
知識分子為何跟侵略者一鼻孔出氣？賽繆爾．菲圖西《知識分子為何犯錯》歷數獨裁者聯盟的歐美化妝師，首推「投北夫妻」沙特與波娃。
1955年中國外交部長周恩來（總理兼外長）邀沙特、波娃訪中，國慶大典登天安門城樓、享受萬民擁戴。波娃寫成5百頁專書《長征》：「毛澤東站在他的畫像下，如常著灰綠毛裝，帽子不時取下，向歡呼人群揮舞。農工遊行隊伍非常快樂——微笑或大笑，臉上看不到奴性，看不到空洞的注視，你看到的是情感。」歡樂感染了觀禮的外國名流，「當你看到這些，你再也不想做一個憤世嫉俗的人了。新鮮就是進步中的中國的顯著特點，這種新鮮不時給予人類生活雨後晴空的亮澤。」當晚天安門開席看煙火，「毛澤東也是一樣問候每桌朋友，信步從容。中國領導人最迷人之處，就是他們毫不做作。」美顏濾鏡開滿。不是被樣板戲騙，她就是樣板戲外籍卡司。
波娃為「中國式民主」瘋狂洗地。沒有投票，怎叫主權在民？「只要政權想要的是人民想要的東西，那麼人民就會想要政權想要的東西。比如人人都有錢。」心電感應這麼好用，怎不鼓吹法國人廢除選舉？
波娃說，中國禁反對派媒體，是必要之惡，因為意識形態多樣多元，只會讓群眾無所適從。群眾愚蠢無法分辨，「要是將互相矛盾的論點都呈現給群眾，群眾不具備判斷力，就只會讓他們感到困惑。唯有經過（毛澤東）指引的知識才能驅散黑暗」。讚美毛澤東政府用宣傳機器讓人民了解所有事，解釋事情的意義和原因，以政治思維培養他們。
看來一遇到毛澤東，波娃反手就把法國獨立思辨教育扔水了。困惑不再是求知的起點，反而要靠定於一尊來避免。波娃以階級貴賤分智愚，這就是黑暗，不是驅散黑暗。
「對共產黨來說，新聞報刊是自我批判的工具：它們要負責指出領導團隊打算改正的偏差和錯誤。另一方面，它們也籲請讀者共盡心力。如果有人想抗議公務體系的濫權或疏失，他會投書給報社……因此，新聞報刊使民眾能嚴格監督官員。」波娃這番盛讚，天真熱誠更勝陳玉珍逆統戰。今天中國讀者也只能向波娃深深致謝：臭要飯的。
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《人民日報》刊登沙特歌頌新中國「一個偉大的民族為了建立一種更人道公正的社會制度而努力」，「凡是學習要互相友愛的人決不可能企圖發動戰爭」。1955年當時毛澤東剛打完韓戰、「收復臺灣」砲擊金門，占領一江山、大陳島，還在支援北越打越戰。可嘆沙特別的沒有，裝瞎一流。1954年沙特遊蘇聯回來，記者問，蘇聯人為何不來法國旅遊？沙特說，在家太舒服不想出門。預言1960年代蘇聯生活水準會超越法國，美國則邁向法西斯。
沙特崇拜毛澤東暴力革命，主張要打倒資本主義、帝國主義，就必須流血。毛澤東說：「革命不是請客吃飯……不能那樣溫良恭儉讓。革命是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動。」他視為實踐存在主義。
文革打砸殺搶，沙特盛讚文革打倒官僚主義、特權階級、防止資本主義復辟、實現直接民主，只恨六八學運未政變奪權。文革消滅兩百萬至兩千萬人，2011年出版的沙特訪談錄，依然支持前蘇聯，支持毛澤東，淡化文革罪行，還質疑文革有過受害者，清洗大眾記憶。
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因為遇到令人不快的事實，沙特總像拍羽絨枕頭讓自己恢復舒適那樣扭曲事實。舒服之餘，也讓法國被德國占領。
當初1932年納粹獲德國國會最多席，法國各報卻都說納粹完蛋了，希特勒一執政就會收斂。沙特保證：希特勒講了一百遍，他不會打法國。
1938年，雷蒙．艾宏說希特勒可能入侵法國。國際人權聯盟創辦人之一，猶太人巴斯奇回答：「這種悲觀思想稱不上英勇，對我來說，我會說民主以往總是得勝，以後也必然取得勝利。」「要做到這點，我們就更應該培育民主信念，而不是像你這樣，用雄辯滔滔的論據來摧毀它。」
令人想起陳玉珍和一批中配網紅，攻擊台灣防衛民主「太沒自信」。不如躺在馬路中央等人輾，先變遺體才證明你夠自信。
艾宏說，即使巴斯奇夫妻已落入企圖謀殺他們的民兵手裡，直到最後一刻，他都不曾懷疑過民主會勝利。
陳玉珍們相信，世界會照他們的理想自動運作。假使如此，那麼股市應該只會一路漲，絕無崩盤之日。
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解決不了真相，陳玉珍們就解決指出真相的人。
沙特把伊朗等獨裁者聯盟，一律說成海外仙山理想國。開始遭遇挑戰，是蘇聯前外交官克拉夫琴科（Viktor Kravchenko）1946年回憶錄《我選擇了自由》曝光蘇聯集中營恐怖虐待，打破沙特的邪教神話故事。卡繆因此帶隊轉向反共，摯友沙特視為叛徒，清理門戶。先叫人發文罵卡繆，然後自己罵卡繆「老子有錢你窮鬼，才會看不懂老子寫啥」。沙特氣到拒領諾貝爾文學獎，只因卡繆先拿過。法共報紙抹黑克拉夫琴科是騙子，克拉夫琴科舉證提告，勝訴索賠，法院認證集中營為真。
喬治．歐威爾報導西班牙共黨大清洗，酷刑、處決，被所有英國主流雜誌退稿，因為雜誌都親共。T.S.艾略特嫌《動物農莊》寫托洛斯基太尖刻，退稿。
艾茵．蘭德經歷俄國革命後，移民美國，小說《我們活著的人》親述共黨野蠻殘暴。三年被紐約出版社退完一輪，因為編輯多是托洛斯基派。
2020年公視〈主題之夜〉播新疆再教育營紀錄片，唯一來賓吳啟訥合理化中共罪行惹議。該年公視繼續報導〈中官媒紀錄片 續宣揚新疆人民改善貧窮〉，臉書歌頌：「20歲的烏蘭，在南京電子廠一個月賺5千多元人民幣，她說寄錢回老家，旁人會羨慕。」
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波里尼西亞的莫里奧里人（Moriori），1500年定居查塔姆（Chatham）島，一場內戰腥風血雨，酋長們遂立法禁止暴力，違者放逐。
三百年後，毛利人登島燒殺擄掠。年輕人表示反抗必勝，因為本族人數是侵略者的兩倍。
智者開會決定，律法至高無上，不得違反。
於是毛利人砍人如切菜。倖存者說：「敵人占領我們的房子，綑綁婦孺，所有男人被宰來吃，屍骨殘骸散落在樹林、平原，到處都是。敵人像養豬一樣圈養活下來的人，每年挑幾個宰。」
「收復臺灣」是暴力，是一個國家占領一個國家的暴烈的行動。陳玉珍們卻以此為藉口，逼臺灣更溫良恭儉讓。
龍應台的反戰主張，令人想起哲學家羅素呼籲：該像接待遊客一樣親切接待希特勒大軍，等他們身心放鬆，便可能覺得英國生活方式不錯。
國防特別預算，藍白砍掉商購、委製，推說改列年度預算。年度預算照樣砍光國防自主預算，明明拿到百多頁報告，卻謊稱只有一頁。藍白是在賭自己不會馬上被吃、會被圈養慢慢吃，還是自信能跟毛利人同吃受害者？
有智之士應該自問，中共什麼時候讓狗上桌吃飯過了。
作者曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書。
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