知道警察在查… 男子跑到醫院藏槍被逮送辦 判5年徒刑

基隆地院近日審結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處余男有期徒刑5年，併罰3萬元。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子郭志玟因與友人余富城有債務糾紛，便於2021年間以槍抵債，把改造槍枝交給余男。余男事後得知郭因涉犯製毒案件，怕被牽連，竟將槍藏放在基隆某醫院停車場內，卻被停車場管理人發現。警調閱循線追查，逮到余男，將他移送法辦。基隆地院近日審結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處余男有期徒刑5年，併罰3萬元。

檢警調查，郭男因為積欠余男債務，於2021年1月某日，開車接送余男時，交付一只灰綠色塑膠盒給余，事後告知盒內有彈匣、通槍條、槍枝零件2包，用於折抵債務。

未料，同年月余男得知，郭男因涉犯製毒案件，遭到警方追查，同時擔心其交付的槍枝已被警方鎖定，決定將槍枝藏匿在醫院停車場內。

余男於同年2月1日晚間，開車進入停車場後，將含有槍枝零件的盒子置藏放停車格後方路燈桿旁，旋即逕行離去。停車場管理人員隔兩日巡查時，發現該箱，打開後發現槍枝零件，趕緊報警處理。警方隨即成立專案小組，連日調閱監視器畫面，鎖定余男將其逮捕到案。

檢察官偵訊後，認為余男犯案事證明確，依違反槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。

法院審理時，余男向法官表示，第一時間收到盒子時，並不知道裡面放置的是槍枝，後來知道後，沒有交給警察，違法部分自己都認罪；且當時是要將槍枝拋棄在停車場，希望法官能從輕量刑。

法官認為，余男明知手槍具殺傷力，屬高度危險性且為政府嚴加管制、取締的違禁物品，卻同意讓郭男以槍抵債，嚴重損害法律秩序；考量他犯後坦承犯行，且未造成任何人受到傷害，也無證據證明有另犯他罪，對社會秩序及人身安全危害尚非重大，考量其犯罪動機、目的、手段等，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判處余男有期徒刑5年，併罰3萬元，罰金部分得易服勞役。

