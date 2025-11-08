知「食」分子綠享家 30師生共赴結業之約

知『食』分子·綠享家新媒體公益課程結業儀式暨福建省社工實務技能競賽成果展示活動現場。

日前，「知『食』分子·綠享家新媒體公益課程結業儀式暨福建省社工實務技能競賽成果展示活動」在福州市晉安區兩岸社區交流中心舉行。30位來自台灣和福州的學員與授課導師、各單位負責人歡聚一堂，共同告別一段充實的學習時光，也讓兩岸同胞的情誼在這場儀式中愈發濃厚。

「知『食』分子·綠享家」公益項目，是由福州市台協會數經辦與桂溪社區台胞文明實踐志願服務隊攜手發起的暖心項目。項目把兩岸同胞喜愛的「美食」和實用的「新媒體技能」當作紐帶，還融入了家風傳承、綠色低碳的生活理念。不僅教大家用手機拍美食短視頻，更幫社區裡的長者、婦女解決數字代購難題，讓大家輕鬆跟上數字化的腳步。

值得一提的是，桂溪社區已獲批兩岸社區治理標準共通試點。在試點推進中，社區積極吸取台灣地區志願服務先進經驗，認真總結榕台志願者管理、社區志願服務組織與管理等方面的實踐成果，結合榕台社區志願服務活動開展實際，成功形成大陸首個社區志願服務領域的兩岸共通標準———福州市地方標準《海峽兩岸共通社區志願服務規程》。該規程從服務原則、服務項目，到管理要求、服務要求、服務流程與服務改進，作出了全面規範，為兩岸社區治理共建打下堅實基礎，為「知『食』分子·綠享家」項目的開展提供了專業指引，更拿下了福建省第二屆社工實務技能競賽「最佳支持單位」的榮譽，成了兩岸社區治理的好榜樣。