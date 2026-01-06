短今健康亮紅燈！睫毛異常脫落「證實罹慢性病」 10字曝真實心聲

中信兄弟啦啦隊短今。（圖／翻攝IG／sammie_923）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今，因甜美外型與火辣身材形成強烈對比，被粉絲暱稱為「極品大隻馬」，擁有高人氣。然而她近日在社群平台透露健康狀況亮紅燈，坦言右眼睫毛異常脫落，甚至中段「整排失蹤」，引發粉絲關心。

短今於6日透過Instagram貼文分享，自己這段時間發現睫毛大量掉落，「右眼中段甚至全部不見了」，一開始並未多想，直到睫毛近乎全數脫落才驚覺異狀，趕緊就醫檢查。經眼科醫師診斷後，確認她罹患的是「慢性眼瞼發炎」，且已非短期問題。

廣告 廣告

她在貼文中表示：「看眼科才知道是眼瞼發炎，而且是慢性的，已經持續一段時間了。」同時也自省表示，過去未察覺身體釋出的警訊，現在正積極調整生活作息，希望盡快恢復健康狀態。

儘管身體出現異狀，短今仍保持高專業度。她在貼文中同步附上近期應援活動照片，只見她穿著啦啦隊制服，展現結實腹肌與亮麗笑容，也為自己喊話「努力找回我遺失的健康」。

短今自曝健康亮紅燈。（圖／翻攝IG／sammie_923）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

房市核彈2／土方清運新制釀哄抬價格 憂市場壟斷建築大老喊「STOP」

免房租卻沒隱私！人妻控公婆親戚「自由進出自家」 衣著不整遭闖入超崩潰

王俐人爆離婚！切了小7歲演員尪 男方4年前「用廁所紙求婚」