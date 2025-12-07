短今公開硬碟私藏片！素顏睡醒全被拍 彎腰炸出傲人上圍

短今是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員。（圖／翻攝自短今IG）





中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀），憑藉高挑身材及亮麗外表深受粉絲喜愛，近日她在社群平台分享從「硬碟深海」挖出的影片，大方公開素顏到完妝的模樣，其中彎腰意外展現傲人上圍的一幕更掀起不少討論。

短今近期在IG分享影片，只見她一開始素顏睡眼惺忪、頭髮凌亂，看似居家感十足，她對著鏡頭擺扭臀部幾下後，畫面便快轉到她化完妝、穿著粉色格紋短洋裝在鏡頭前左右踢腿的樣子。

短今一彎腰炸出傲人上圍。（圖／翻攝自短今IG）

緊接著，短今彎下腰準備拿手機，意外露出傲人上圍，好身材瞬間一覽無遺，她將手機拿起自拍，自信比出YA手勢，看似十分甜美可愛，引來不少網友誇讚「有沒有素顏都好美」、「好香」、「這個居家感無敵了」。



