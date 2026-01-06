短今大量掉睫毛「中段全失蹤」 親揭慢性疾病警訊

「Passion Sisters」人氣成員短今。（圖／翻攝自IG @sammie_923）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀），憑藉甜美娃娃臉與火辣身材形成強烈反差，被粉絲封為「極品大隻馬」，一舉一動都備受關注。不過她近日卻在社群平台自曝身體亮紅燈，透露右眼睫毛異常大量脫落，甚至「中段全失蹤」，消息一出讓粉絲相當擔心。

短今6前在Instagram發文坦言，最近一段時間發現，「一直在大量掉睫毛，甚至右眼中段全部失蹤了」，起初並未多想，直到右眼中段的睫毛幾乎全數掉光，才驚覺情況不對勁，緊急前往眼科檢查，她在貼文中還原就醫過程，表示經醫師診斷後才得知屬於慢性疾病，已經持續一段時間，「看眼科才知道是眼瞼發炎，而且因為是慢性疾病已經一段時間了」。

短今自曝健康狀況亮紅燈。（圖／翻攝自IG @sammie_923）

從她同步曝光的照片中可見，短今身穿「Passion Sisters」招牌應援服，短版剪裁展現結實腹肌與纖細腰線，臉上帶著招牌甜美笑容，狀態看似亮麗有精神，與她私下透露的健康狀況形成強烈對比。她也坦言，「一直沒發現身體的警訊，努力找回我遺失的健康」。粉絲們也期待她在好好調養身體後，以更健康的狀態回到應援舞台，繼續用滿滿活力替球隊加油。

