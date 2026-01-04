短今太犯規！性感趴床「雙球溢出」 辣洩大片雪白春光震撼網

娛樂中心／蔡佩伶報導

短今辣秀美腿。（圖／翻攝自短今IG）

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，擁有傲人上圍以及高挑的身材，被封為「極品大隻馬」。短今昨（3日）在社群中釋出多張辣照，其中一張趴床大洩性感事業線的畫面，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

短今平常樂於跟網友分享生活，只見她穿著一套牛仔低胸上衣在介紹酒類品牌，在鏡頭前短今展現俏皮一面，擺出招財貓的動作，拋媚眼擄獲許多粉絲的芳心，尤其是趴在床上托腮的姿勢，雪白香肩見客、酥胸溢出，模樣性感誘人。

貼文曝光之後，不少網友也紛紛留言朝聖，大讚短今既性感又有氣質，「辣到我要流鼻血了」、「我怎麼隔著螢幕就醉了」、「這件衣服好看」，一票粉絲都拜倒在她的美色之下。

短今趴床太性感。（圖／翻攝自短今IG）

