短今日本穿搭太火辣！一彎腰「炸出白麻糬」超兇畫面全被看

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）擁有甜美外貌與火辣身材，加上直率個性與親民形象，吸引大批粉絲支持，工作邀約不斷，目前在IG上擁有37.1萬名粉絲追蹤。近日她在社群平台PO出她前陣子去日本玩的照片，吸引粉絲瘋狂按讚。









短今在社群一連曬出多張美照片，網友紛紛留言大讚。（圖／翻攝自IG＠sammie_923）

短今擁有無敵童顏搭配魔鬼曲線的強烈反差感，讓她圈粉無數。她在IG上曬出旅遊照與粉絲分享。從照片中可見，她身穿白色短版上衣，深V剪裁搭配胸前綁帶與抓皺設計，整體造型在甜美中帶點小性感。下半身則選擇深色百褶短裙，搭配白色運動鞋與同色系長襪，露出修長的雙腿，整體風格清新又不失青春感。

短今曬出在東京鐵塔前，身穿緊身白色上衣和深色百褶短裙燦笑擺拍的照片。（圖／翻攝自IG＠sammie_923）

短今在貼文中寫道「去年在東京走到快崩潰，景點到景點間都用步行抵達，真是佩服我的意志力，我是堅強的小腿人」，配上她微微前傾看向鏡頭的照片。粉絲紛紛留言「女神短今超棒的，厲害」、「短今好漂亮」、「東京的夜沒有短今美」、「辣翻東京」、「太美了吧仙女下凡」。

短今擁有姣好甜美的臉蛋和高挑的身材，IG累積了37.1萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG＠sammie_923）

短今因長相神似南韓女星李英愛，才有了這個可愛又吸睛的綽號。（圖／翻攝自IG＠sammie_923）





